동해시 29~30일 저장·운송 기술교류 세미나

수소산업 성장 기반 다진다

동해시는 29~30일까지 뉴동해관광호텔에서 강원특별자치도 주관으로 ‘수소 저장·운송 기술교류 세미나’가 개최된다고 밝혔다.

이번 세미나는 국내 최초 수소특화단지 지정과 수소 저장·운송 클러스터 착공 등 그동안 추진해 온 수소산업 기반 조성 성과를 바탕으로, 기술개발과 실증, 사업화로 이어지는 협력체계를 강화하기 위해 마련됐다.

동해시는 지난 2024년 삼척시와 함께 국내 최초 수소특화단지로 지정된 데 이어, 지난 9월 수소 저장·운송 클러스터 핵심시설 착공식을 개최하는 등 수소산업 거점도시로 도약하기 위한 기반을 구축하고 있다.

이번 행사에는 강원특별자치도, 동해시, 삼척시를 비롯해 한국동서발전, 강원대학교 수소안전클러스터 융합대학원 등 산·학·연·관 전문가 100여 명이 참석한다.

첫날인 29일에는 ▲수소특화단지 추진현황 ▲액화수소 전주기 안전기준 및 기술개발 ▲수소 전문인력 양성 ▲액화수소 운반선 기술개발 ▲액화수소 인수기지 구축계획 등을 공유한다.

이어 30일에는 동해 그린수소 R&D클러스터와 삼척 분산형 수소생산기지, 수소시범도시 등 주요 현장을 방문해 지역 간 수소산업 연계 및 협력 방안을 모색한다.

특히 이번 세미나는 지난 3월 개최된 수소 관련 심포지엄에 이어 기술교류를 확대하는 자리로, 동해시는 수소 저장·운송 클러스터를 중심으로 기업의 기술개발과 실증, 사업화를 지원하고 관련 기업 유치와 일자리 창출로 이어지는 산업 생태계를 조성해 나갈 방침이다.

수소특화단지는 수소사업자와 지원시설을 한곳에 모아 생산부터 저장·운송·활용까지 이어지는 산업 생태계를 조성하는 지역이다.

지난 2024년 포항 발전용 연료전지와 동해·삼척 액화수소 저장·운송 단지가 최초 지정됐다.

이정학 동해시장은 “수소특화단지 지정과 저장·운송 클러스터 착공을 통해 수소산업의 성장 기반을 착실히 다지고 있다”며 “이번 세미나를 계기로 산·학·연·관 협력을 더욱 강화하고, 기술개발 성과가 기업 투자와 일자리 창출로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.