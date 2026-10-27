김찬술 대덕구청장, 국회·정부 방문…5대 핵심사업 국비 지원 요청

▲(왼쪽부터) 박정현 국회의원, 윤호중 행정안전부 장관, 김찬술 대덕구청장이 대덕구 주요 전략사업에 대한 정부 차원의 지원방안을 논의한 뒤 기념촬영을 하고 있다 ⓒ대전 대덕구

김찬술 대전 대덕구청장이 지역 핵심사업 추진을 위한 국비 확보와 제도 개선에 나섰다.

대덕구는 김 구청장이 27일 국회와 정부서울청사를 방문해 윤호중 행정안전부 장관과 주요 국회의원들을 만나 지역 현안사업에 대한 정부 지원을 요청했다고 밝혔다.

대덕구는 민선 9기 출범 이후 ‘대덕미래전략TF’를 구성하고 주거환경 개선과 지역경제 활성화 등을 위한 5대 핵심 프로젝트를 추진하고 있다.

주요 사업은 재개발·재건축 신속 추진, 계족산 관광 활성화, 대덕형 온통대전 2.0 도입, 공공산후조리원 유치, 노후 장기방치 건축물 정비 등이다.

김 구청장은 이날 이광재 국회 예산결산특별위원장과 더불어민주당 임미애 의원을 차례로 만나 사업 추진의 필요성을 설명하고 국비 반영을 건의했다.

이어 박정현 국회의원과 함께 윤호중 행정안전부 장관을 만나 주요 전략사업에 대한 재정지원과 관련 법·제도 개선 방안을 논의했다.

이번 방문에는 대덕구 미래전략국장과 기획실장 등 실무 간부들도 동행해 사업별 추진상황과 지원 필요성을 설명했다.

대덕구는 구의회 원 구성 파행이 장기화하는 상황에서도 중앙정부와 국회 협력을 강화해 핵심사업의 추진 기반을 확보한다는 방침이다.

김 구청장은 “대덕구의 미래를 바꿀 사업들이 실질적인 성과로 이어지려면 안정적인 재원 확보와 제도적 뒷받침이 필수적”이라며 “중앙정부와 국회 협력을 통해 구민에게 필요한 사업들을 차질 없이 추진하겠다”고 말했다.