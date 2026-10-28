김제서 30일~31일 ‘2026 김제청년축제, 펼쳐라! 청년의 판’ 개최

▲김제시, 오는 30일~31일 ‘2026 김제청년축제 개최ⓒ김제시

전북자치도 김제시는 오는 30일부터 31일까지 이틀간 김제실내체육관 앞 잔디광장 일원에서 ‘2026 김제청년축제, 펼쳐라! 청년의 판(P.A.N)’을 개최한다.

이번 축제는 청년의 열정(Passion)과 도전(Action)이 미래(Next)로 이어진다는 의미를 담아, 청년이 주도하고 시민 모두가 함께 즐기는 참여형 축제로 기획됐다. 특히 청년축제기획단이 프로그램 기획부터 운영까지 직접 참여해 청년들의 참신한 아이디어와 개성을 축제장 곳곳에 담아낸 것이 특징이다.

축제 첫날인 30일에는 ‘가을날 피크닉’을 주제로 잔디광장에서 버스킹 공연과 다채로운 체험 프로그램이 펼쳐진다. 방문객들은 음악과 함께 여유로운 가을 정취를 느끼며 일상에서 벗어나 편안한 휴식을 즐길 수 있다.

둘째 날인 31일에는 ‘청춘 타임머신 운동회’가 개최된다. 김제의 농업과 지역 특색을 접목한 놀이 프로그램을 통해 참가자들이 자연스럽게 협동하고 소통할 수 있는 장을 마련하며 신나는 라이브 공연으로 축제의 흥을 한층 돋울 예정이다.

행사장 한편에는 지역 창업가와 생산자들이 참여하는 마켓이 열려 풍성한 먹거리와 다양한 상품을 선보인다. 이와 함께 현장에서 시민들이 원하는 청년정책을 직접 선택하는 참여형 코너도 마련되어 청년정책에 대한 시민들의 관심과 체감도를 높일 계획이다.

정성주 김제시장은 “이번 축제가 청년의 아이디어와 지역의 매력이 만나 시민 모두가 함께 즐기는 자리가 되길 바란다”며 “앞으로도 청년이 자신의 열정과 가능성을 마음껏 펼칠 수 있도록 청년 주도의 참여 기회를 지속해서 넓혀가겠다”고 밝혔다.