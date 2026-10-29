국정원 "김정은 방중, 북미 대화 염두에 뒀을 가능성"

국가정보원이 김정은 북한 국무위원장의 최근 방중 의도와 관련, 북미 대화에 관한 북한의 의중을 중국 지도부에 전달하려는 목적이 있었을 것으로 분석했다. 내달 18~19일 중국 광둥성 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 전후해 북미대화 관련 국면이 전환할 가능성도 전망했다.

국회 정보위원회 여야 간사인 더불어민주당 윤건영·국민의힘 유영하 의원은 29일 국회 정보위원회의 국정원 국정감사 도중 기자들과 만나 이 같이 전했다. 양당 간사 브리핑에 따르면, 국정원은 김 위원장의 이번 방중이 '항미원조' 기념이라는 공식 명분과 달리 외교 인사 중심으로 이뤄졌다는 점에 주목했다. 방중단에는 군부 주요 인사들이 빠진 대신 최선희 외무상과 김성남 당 국제비서 등 외교 간부들이 주축을 이뤘으며, 중국 측에서도 왕이 외교부장 등 외교 인사들이 주로 참석했다.

국정원은 특히 최선희 외무상이 왕이 외교부장과 여러 차례 대화하고, 북한 권력서열상 앞서는 조용원 당 비서가 김 위원장 옆자리를 최 외무상에게 양보한 장면에 주목했다고 한다. 국정원은 최근 김 위원장이 외교와 직접 관련이 없는 정치 행사에도 최 외무상을 수시로 대동하고 있다는 점을 북한 지도부가 북미대화 재개를 고심하고 있는 근거로 판단하고 있다. 최 외무상은 김정일 시절부터 활동한 북한의 대표적 대미(對美) 외교 전문가다.

김 위원장의 방중 당시 중국 측 영접 인사가 갑작스럽게 바뀐 점도 국정원이 이 같은 판단을 내린 근거 중 하나다. 국정원은 당초 중국 리창 국무원 총리가 김 위원장을 영접할 예정이었으나, 중국 공산당 제5차 중앙위원회 전체회의 일정 등으로 왕후닝 전국인민정치협상회의 주석이 대신 나선 것으로 파악했다. 왕 주석은 시진핑 중국 국가주석의 최측근으로, 2018년 김 위원장의 첫 방중 때부터 북중 정상 간 가교 역할을 해왔다.

다만 중국이 북미 대화에 적극적으로 중재에 나설 가능성은 크지 않다고 판단했다. 국정원은 중국이 김 위원장의 입장을 미국 측에 전달할 수는 있지만, 적극적인 중재에 나설 의도는 없는 것으로 봤다.

국정원은 북미 간 실제 접촉 여부나 구체적인 대화 조건을 묻는 질문에 대해서는 신중한 입장을 유지했다. 북미 양측이 대화 조건을 놓고 여전히 입장차를 좁히지 못했지만, 오는 11월 APEC 정상회의 전후 국면 전환 가능성을 열어두고 있다고 분석했다. 국정원은 북한 측의 관련 움직임과 징후를 포착한 것으로 알려졌으나 구체적 내용은 공개하지 않았다.

국정원은 북미대화 관련 부분 외의 김 위원장 방중 의도로 "본인의 특별한 관심사인 신압록강대교를 직접 시찰하는 목적이 있었던 것으로 보인다"는 점도 짚었다.

국정원 "김주애 후계 내정 공고화…군사 관련 활동이 60%"

한편 국정원은 김정은 위원장의 후계 구도에 대해서는 딸 김주애의 후계 내정자 지위가 한층 공고해지고 있다는 분석을 내놨다. 국정원은 2022년 첫 공개 등장 이후 김주애의 활동을 계획적으로 배치하며 후계자 위상을 단계적으로 각인시키고 있다고 평가했다.

특히 김주애의 공개 활동 가운데 군사 분야가 60%에 달하고, 군 행사에서만 기념사진을 촬영하는 등 군 지도자 이미지를 구축하고 있다고 설명했다. 핵·미사일 분야에서는 김주애가 실무에 관여하는 듯한 모습도 연출하고 있다고 분석했다.

국정원장은 김주애의 실명 여부를 묻는 질의에 "실명이 김주애 맞다"고 답했다. 후계자 지위에 대해서도 "내정 관계를 더 공고화하고 있는 것으로 분석한다"고 밝혔다.

북한 내부에서는 김여정, 조용원, 최선희, 박정천 등 핵심 측근을 중심으로 김 위원장의 친위 체제가 유지되고 있다고 분석했다. 총정치국의 대형 비리 사건을 계기로 시작한 군 부정부패 사정 작업은 당정 간부 전반으로 확대돼 4개월째 이어지고 있다고 설명했다.

북한은 정보기관을 국가정보국과 정찰정보총국의 양대 축으로 재편하고, 각각 대외 정보 수집·분석과 전장 및 역내 전략정보 수집으로 업무 영역을 확대했다. 국방·산업 분야의 인공지능(AI) 기술 육성을 위해 관련 기관들을 총괄하는 조직도 신설한 것으로 국정원은 파악했다.

더불어 북한이 러시아와 고위급 소통을 정례화하고 신조약 후속 조치를 추진하는 등 협력을 확대하고 있다고 보고했다. 특히 양국 간 주요 무기 부품 조달과 기술 이전 가능성을 추적하고 있다고 밝혔다.

북한이 대륙간탄도미사일(ICBM) 고도화와 핵물질 생산 등 핵전력 확충에 집중하는 동시에 재래식 무기체계도 강화하는 '병진 기조'를 유지하고 있다는 분석도 내놨다. 국정원은 북한이 600밀리미터 초대형 방사포 등을 전방에 배치할 가능성을 주시하고 있으며, 동·서해안 일대에서 해군기지 신설 동향도 포착됐다고 보고했다.