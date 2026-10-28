"세금 고민 상담하세요"…김제시, ‘마을세무사’ 무료 세무상담 서비스 시행

▲김제시, ‘마을세무사’ 무료 세무상담 서비스 적극 홍보ⓒ김제시

전북자치도 김제시가 연말을 앞두고 세금 문제로 어려움을 겪는 시민들을 돕기 위해 무료 세무상담 서비스인 ‘마을세무사’ 제도를 적극 홍보하고 나섰다.

마을세무사는 세무사들의 자발적인 재능기부를 통해 취약계층이나 영세사업자 등 전문적인 세무 상담을 받기 어려운 시민들에게 국세 및 지방세 관련 무료 상담을 제공하는 제도다.

상담은 매월 첫째·셋째 주 월요일 오후 3시부터 4시까지 김제시청 민원실무심의회의실에서 진행된다. 시청 방문이 어려운 시민은 전화나 이메일을 통한 비대면 상담도 이용할 수 있다.

시는 한 해를 마무리하는 시기를 맞아 각종 세금 신고·납부 사항을 점검하고 평소 궁금했던 세금 문제를 해결하려는 시민들에게 이번 서비스가 실질적인 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

아울러 시민들이 제도를 보다 쉽게 이용할 수 있도록 지속적인 홍보를 추진하고 세무 상담 접근성을 개선해 시민 중심의 세정 서비스를 강화해 나갈 방침이다.

최근열 김제시 세정과장은 “연말을 맞아 평소 어렵게 느껴졌던 세금 문제를 마을세무사와 함께 해결하는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 시민들이 세금 문제로 어려움을 겪지 않도록 납세자 중심의 세무행정 서비스를 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

한편 김제시는 지난 2016년부터 마을세무사 제도를 도입해 시행해 오고 있으며 올해만 총 125건의 상담을 진행하는 등 시민들의 세금 고충 해결사 역할을 톡톡히 하고 있다.