국힘, 김건희 구속 연장에 "권력 압박 받는 사법부가 어떻게 공정한 결정?"

윤석열 전 대통령 배우자 김건희 전 코바나컨텐츠 대표에 대해 대법원이 지난 27일 추가 구속영장을 발부한 것과 관련, 국민의힘 박충권 수석대변인은 "사법부가 거대 권력의 압박·협박을 받고 있는데 어떻게 공정하고 독립된 결정을 할 수 있었을까 하는 생각"이라고 논평했다.

박 수석대변인은 28일 한국방송(KBS) 라디오 인터뷰에서 "어쨌든 사법부 판단을 존중한다"면서도 이같이 말했다.

그는 "진행 중인 재판이고, 구속영장 발부를 앞두고 있는 상황에서 더불어민주당이 노골적으로 '이거 풀어주면 탄핵감이다' 이렇게 협박을 하고 있으니 대법원이 얼마나 두려웠겠느냐"고 했다.

그는 나아가 김 전 대표 사건의 핵심 얼개가 '매관매직' 의혹이라라는 점을 언급하며 "그러면 똑같이 이재명 정부도 (임기가) 끝나게 되면, 김현지·정진상 등 '경기·성남 라인'으로 대표되는 분들, 인사 라인에 있지 않은 분들이 인사권을 행사하는 부분에 대해서 엄정하게 수사가 이루어져야 한다"고 했다.

그는 올해 국회 국정감사에서 제기된 하동근 지역난방공사 사장 관련 의혹과 관련 "그 분이 김현지 (청와대) 부속실장의 주례를 봤던 분이라는 얘기 아니냐. 이건 대가성이라고 봐야 한다"고 주장하기도 했다.

국민의힘은 법원의 김 전 대표 구속기간 연장 결정에 대해 박 수석대변인의 이날 라디오 인터뷰 외에는 대변인단 논평 등 공식 입장을 전날부터 내지 않고 있다.