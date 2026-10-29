국힘 "민주당, 조희대 휴대전화 교체내역 조회…스토킹 폭력"

국민의힘 정점식 원내대표는 28일 "더불어민주당이 통신사에 요구해 조희대 대법원장의 최근 2년간 휴대전화 교체 내역 자료를 조회했다고 한다"며 "이것은 일종의 스토킹 폭력"이라고 비판했다.

정 원내대표는 이날자 <세계일보> 보도를 언급하며 "권력을 동원해 대법원장의 개인정보조차 이렇게 제멋대로 들여다보는데, 하물며 힘없는 일반 국민의 개인정보는 얼마나 우습게 보이겠나"라고 했다.

"망신시킬 궁리", "개인정보까지 몰래 염탐하는 스토킹", "집요하고 악독한 폭력"이라고도 했다.

정 원내대표는 "이제 민주당은 조희대 대법원장을 상대로 국정조사를 진행한다고 한다"며 "TV 생중계를 통해 국민들이 보는 앞에서 조희대 대법원장에게 온갖 모욕과 망신을 주려 할 것"이라고 우려했다.

그는 "민주당은 조 대법원장을 국정감사 증인석에 앉혀 이석하지 못 하게 하고 회의장에 감금시켰다. 모 의원은 도요토미 히데요시와 합성한 사진을 면전에 들이대며 모욕을 줬고, 법사위 회의장에서 여당 의원들은 대법원장을 상대로 온갖 막말을 쏟아부었다"고 지난 사례를 언급했다.

그는 "주먹으로 때려야만 폭력이 아니"라며 "마치 전교생들 보는 앞에서 따귀를 때리고 욕설을 내뱉으며 모욕을 주는 학교폭력 같은 행동을 국회에서 자행하고 있는 것"이라고 비난했다.

그러면서 "학폭은 수위가 심하면 가해자에게 퇴학 처분을 내릴 수 있다"며 "대법원장에게 학폭을 저지르는 가해자 집단 민주당은 이 신성한 국회에서 전원 퇴학시켜야 할 단계에 이르렀다"고 주장했다.

나아가 그는 "이재명 대통령은 마치 교실 뒷자리에 앉아 다른 동급생에게 학교폭력을 지시하고 이를 지켜보며 즐기는 일진 학생처럼 행동하고 있다. 그가 이 무도한 폭력을 멈추지 않는다면 청와대라는 곳에서 마땅히 퇴학시켜야 한다"고 이 대통령까지 겨냥했다.

정 원내대표는 법원을 향해서는 "여러분이 가진 권한을 이용해 무도한 폭거에 저항하라", "이 저항은 정당방위"라며 "이 대통령의 5개 재판을 속개할 것을 촉구한다"고 했다.