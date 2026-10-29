인천지역 첫 시립 치매요양원, 내달 5일부터 입소 신청 접수

인천지역 치매 어르신과 가족을 위한 첫 시립 치매전담 요양시설이 본격적인 개원 준비에 들어갔다.

인천광역시는 계양구 갈현동에 조성한 인천광역시립 치매요양원의 입소 신청을 다음 달 5일 오전 10시부터 접수한다고 29일 밝혔다. 입소는 오는 12월 1일부터 순차적으로 진행된다.

▲인천광역시립 치매요양원 조감도 ⓒ인천광역시

이번에 문을 여는 치매요양원은 치매 어르신에게 전문적인 돌봄 서비스를 제공하고 가족의 돌봄 부담을 줄이기 위해 마련된 공립 치매전담형 노인요양시설이다. 연면적 2,980.35㎡, 지하 1층~지상 5층 규모로 총 96명을 수용할 수 있으며, 치매전담실과 물리치료실, 프로그램실 등을 갖췄다.

특히 침실과 거실을 하나의 생활 단위로 구성한 ‘유니트형’ 공간을 도입해 어르신들이 가정과 유사한 환경에서 생활하며 정서적 안정을 얻을 수 있도록 설계했다.

입소 대상은 신청일 기준 인천시에 주민등록을 둔 치매 진단 어르신 가운데 개인별 장기요양이용계획서에 치매전담형 장기요양기관 이용이 명시된 노인장기요양 2~5등급(시설급여) 대상자다.

시설 운영은 민간위탁 수탁기관으로 선정된 사회복지법인 휴먼복지회가 맡는다. 수탁기관은 전문성을 바탕으로 치매 증상 완화와 신체 기능 유지를 위한 프로그램을 운영해 안정적인 돌봄 환경을 조성할 계획이다.

입소 신청은 요양원 홈페이지에서 선착순으로 진행된다. 접수 순번에 따라 사전 면담을 거쳐 입소가 최종 확정되며, 온라인 신청이 어려운 시민은 요양원을 직접 방문해 신청서 작성 안내를 받을 수 있다. 다만 접수 순번은 방문 시각과 관계없이 홈페이지 최종 등록 시간을 기준으로 정해진다.

김민정 시 보건복지국장은 “인천광역시립 치매요양원 개원을 통해 치매 어르신과 가족들에게 한층 전문적이고 안정적인 공공 돌봄 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대한다”며 “11월 5일부터 진행되는 입소 신청에 많은 관심을 부탁드린다”고 말했다.