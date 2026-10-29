이홍기 거창군수 "톡으로 군민과 소통합니다"

경남 거창군은 군민과의 소통을 강화하고 군민의 목소리를 군정에 반영하기 위해 열린군수실에서 '군수와 톡(TALK)'을 운영했다고 29일 밝혔다.

'군수와 톡(TALK)'은 군민이 군수와 직접 만나 일상 속 불편사항부터 지역 현안·정책 제안까지 다양한 주제를 자유롭게 이야기할 수 있도록 마련한 소통의 장이다.

기존의 목적과 형식에 따른 간담회에서 벗어나 군민 누구나 편안하게 의견을 나눌 수 있도록 기획됐다.

이홍기 거창군수는 "운영은 매주 수요일을 원칙으로 하되 행사 일정과 신청 수요에 따라 탄력적으로 진행한다"며 "참여 희망자를 대상으로 연령과 직업·거주지역 등을 고려해 다양한 군민이 참여할 수 있도록 하고 군수와 자유롭게 대화를 나누는 방식으로 운영할 계획이다"고 말했다.

▲군수와 톡(TALK)을 운영하고 있는 모습. ⓒ거창군

이 군수는 또 "면담 과정에서 제시된 건의사항과 정책 제안은 소관 부서의 검토를 거쳐 군정에 반영하고 처리 현황을 분기별로 점검·관리할 예정이다"면서 "이를 통해 단순한 의견 청취에 그치지 않고 군민의 목소리가 실질적인 정책 검토와 후속 조치로 이어질 수 있도록 할 계획이다"고 덧붙였다.

그러면서 "격식에 얽매이지 않고 군수에게 직접 의견을 전달할 수 있다는 점에서 긍정적인 반응을 보였다"고 의미를 부여했다.

이홍기 군수는 "군민의 다양한 생각과 현장의 목소리를 직접 듣는 것이 군정의 출발점이다"고 하면서 "형식과 주제에 얽매이지 않고 군민 누구나 편하게 이야기할 수 있는 소통의 장을 만들어 가겠다"고 강조했다.