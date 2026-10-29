네타냐후, 총선 과반 실패했으나…"미 중간선거 후 이란과 전쟁 가능성 충분해"

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 총선에서 과반 확보에 실패했지만 미국 중간선거인 11월 3일 이후 이란과 다시 전쟁을 벌일 가능성이 크다는 분석이 나왔다.

성일광 서강대 유로메나연구소 교수는 29일 MBC라디오에 출연해 "(아무도 과반을 확보하지 못해) 두달 넘게 과도 정부 상태가 유지되면 사실상 전쟁 가능성은 충분히 힜다"라고 주장했다.

보도에 따르면 이스라엘 총선 잠정 개표 결과, 네타냐후 총리가 이끄는 리쿠드당과 우파 연합은 전체 120석의 크네세트(의회)에서 54석을 확보할 것으로 예상된다. 현재 보유한 60석보다 6석 줄어든 수치로, 정부 구성에 필요한 과반인 61석에는 미치지 못한다.

최종 개표는 10월 30일까지 마무리될 것으로 예상되며, 공식 선거 결과는 선거 약 일주일 뒤인 11월 4일 발표될 예정이다.

과반인 정당이 없기에 정부 구성에는 수주에서 수개월까지 걸릴 수도 있다. 네타냐후 총리는 새 정부가 구성될 때까지 총리직을 유지할 전망이다.

성 교수는 "네타냐후는 이번 선거 전부터 트럼프 대통령에게 전쟁하고 싶다는 얘기를 여러 차례 했다"며 "트럼프 대통령도 11월 3일 중간선거 이후 이란과의 전쟁을 해야 된다는 얘기를 하고 있다. 두 정치인의 어떤 이익이 맞아떨어지기에 사실상 전쟁 가능성은 충분히 있다"라고 분석했다.

성 교수는 이번 선거 의미를 두고는 "네타냐후 총리가 너무 오랫동안 총리직에 있었고 그다음에 부패 뇌물수사를 받고 있을 뿐만 아니라 2023년 하마스전쟁에서 제대로 막지 못하는 등 문제점이 많음에도 계속해서 총리직을 하려고 했다"며 "이에 반 네타냐후 진영에서 '이제는 물러나야 된다, 바꿔야 된다'고 주장하는 사람들이 뭉쳤지만 그게 힘이 부족해서 지금 제1당이 되지 못하고 제2당이 된 상황이다. 이를 보면 국민들의 최소한 절반 정도는 변화를 원하는 게 맞다"라고 설명했다.