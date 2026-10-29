김현수 하동군수 "하동사랑상품권 최대 17% 혜택"

경남 하동군이 '2026년 코리아 그랜드 페스티벌' 기간을 맞아 지역 내 소비를 촉진하고 소상공인의 매출 증대를 위해 모바일 하동사랑상품권 추가 캐시백 지원을 추진하기로 했다.

김현수 군수는 "이번 지원은 11월 1일부터 15일까지 모바일 하동사랑상품권으로 결제한 금액의 5%를 추가 캐시백으로 돌려주는 사업이다"며 "기존 모바일 하동사랑상품권 구매 시 제공되는 12% 선할인 혜택에 추가 캐시백 5%를 더해 최대 17%의 혜택을 누릴 수 있다"고 밝혔다.

김 군수는 또 "지원 대상은 모바일 하동사랑상품권 이용자이며 행사 기간 중 제로페이 누적 결제액이 17억 원에 도달하면 조기 종료된다"면서 "군민들은 상품권 구매 단계에서 선할인 혜택을 받고 사용 단계에서 추가 캐시백까지 받을 수 있어 가계 부담을 덜고 합리적인 소비를 할 수 있을 것으로 기대된다"고 덧붙였다.

▲하동군청 전경. ⓒ하동군

그러면서 "페스티벌 기간동안 지역 내 소비를 촉진하고 소상공인과 자영업자의 매출 증대를 도모할 계획이다"고 의미를 부여했다.

김현수 군수는 "이번 페이백 행사는 기존 상품권 할인 혜택에 추가 혜택을 더해 군민의 소비 부담을 덜고 지역 소상공인의 매출 증대를 돕기 위한 것이다"고 하면서 "행사 기간 하동사랑상품권을 적극적으로 이용해 지역 상권 활성화에 함께해 주시길 바란다"고 강조했다.