국정원 "'北, 대남 확성기 방송' 보도는 오보"

국가정보원이 '북한이 대남 확성기 방송을 재개했다'는 일부 언론 보도에 대해 "오보"라고 일축했다. 한미 정보협력 관련 비밀자료 유출 의혹과 정동영 통일부 장관의 '북한 거주 딸' 의혹 등 각종 논란에 대해서도 사실과 다르다는 입장을 밝혔다.

국회 정보위원회 여야 간사인 더불어민주당 윤건영·국민의힘 유영하 의원은 29일 서울 국정원 청사에서 열린 비공개 국정감사 이후 오후 브리핑에서 기자들과 만나 이 같은 국정원 답변을 전했다.

여야 간사 브리핑에 따르면, 국정원은 북한이 대남 확성기 방송을 재개했다는 언론 보도와 관련해 국민의힘 한기호 의원과 민주당 박지원 의원이 사실관계를 묻자, 경기 파주시 접경지역 대성동 주민의 잘못된 신고에서 비롯한 오보라고 답했다.

앞서 이날 오전 일부 언론은 비무장지대(DMZ) 내 유일한 민간인 거주 마을인 대성동마을에서 새벽 시간대 '귀신 소리'나 '동물 울음소리' 같은 기이한 소음이 들렸다는 주민 신고를 보도한 바 있다. 지난 21일 김여정 북한 노동당 총무부장이 "이달 중 대남 확성기를 전 국경선에서 가동하겠다"는 방침을 밝힌 만큼, 북한이 실제로 확성기 방송을 재개한 것 아니냐는 우려가 나왔다.

그러나 국정원은 주민의 신고가 잘못된 것으로 파악했다며 관련 보도를 부인했다.

유 의원은 국정원장 설명에 따르면 대성동 주민이 잘못 신고한 것으로 국정원이 파악했다며 "따라서 해당 보도는 잘못된 보도라는 취지"라고 설명했다. 다만 대남 확성기 방송과 관련해 추가로 파악한 사실이 있느냐는 질문에 유 의원은 "국방부가 답할 일"이라고 선을 그었다.

국정원은 이날 국감에서 한미 정보협력 관련 의혹부터 정동영 통일부 장관의 '북한 거주 딸' 의혹까지, 최근 불거진 각종 논란과 언론 보도에 대해서도 입장을 밝혔다.

우선 국정원은 한미 정보협력 관련 비밀자료를 언론중재위원회에 제출했다는 일부 언론 보도에 대해 사실과 다르다고 일축했다.

앞서 미국의 일부 대북정보 공유 제한으로 한미 정보당국 간 갈등 논란이 불거지자, 국정원은 정보협력에 문제가 없다고 해명해 왔다. 이 과정에서 국민의힘 성일종 의원은 지난 23일 국정원이 갈등설을 반박하기 위해 미국 측과 비공개를 약속한 정보까지 언론중재위원회 대응에 활용하려 한다는 의혹을 제기하며 진상 공개를 요구했다.

이와 관련해 국정원은 해당 자료가 보안 규정상 외부에 제출할 수 없는 비문(祕文)인 만큼 언론중재위에 제출했다는 보도는 사실이 아니라고 설명했다.

유 의원도 이날 브리핑에서 "한미 정보협력 자료는 전부 비문"이라며 "그런 비문이 언론중재위에 나갈 수 없다"고 설명했다. 이어 "기본적으로 보도 자체가 잘못됐다는 것이고 국정원장도 명확하게 설명했다"고 덧붙였다.

한편 국정원은 북한 평양에서 남측 고위급 인사의 아이를 키우고 있다는 일부 의혹에 대해서도 사실이 아닐 것이라는 입장을 밝혔다.

앞서 일부 언론과 유튜브 채널 등에서는 정동영 통일부 장관에게 '북한에 거주하는 27세 딸이 있다'는 의혹을 제기했고, 정 장관은 해당 의혹을 '가짜뉴스'로 규정하고 의혹을 유포한 칼럼 작성자와 유튜브 채널 운영자 등 2명을 정보통신망법상 명예훼손 등 혐의로 형사 고소했다.

이날 국감에서도 해당 보도의 사실관계를 묻는 질의가 나왔지만, 국정원은 "그 정도가 되면(사실이라면) 국정원에서 파악한 게 있을 것"인데도 관련 내용을 보고받은 사실이 없다며 "사실이 아닐 것"이라고 일축했다.

국정원은 한미 정보협력 체계에 문제가 없다는 입장도 재차 강조했다. 야당 의원들이 한미동맹과 정보협력 체계에 문제가 없는지 집중적으로 질의하자, 국정원은 정보·방첩 협력 과정에서 동맹 준수 문제로 미국과 크게 부딪힌 적이 없다는 취지로 답변했다.

또 한미 정보협력은 한쪽의 일방적인 제공 관계가 아닌 상호 교환 관계라는 점을 강조하며, 한국 역시 미국에 양질의 정보를 충분히 제공하고 있고 미국 측의 정보 요구를 차단한 적도 없다고 설명했다. 아울러 자체 정보수집 능력에도 문제가 없으며 필요한 정보를 충분히 파악하고 있다고 밝혔다.

윤 의원은 "이종석 국정원장이 한미 정보협력에 빈틈이 없다는 점을 믿어달라고 했다"고 전했다.