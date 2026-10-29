보령시, 청년 150명과 타운홀미팅…일자리·주거 등 정책 제안 수렴

▲엄승용 보령시장(가운데)이 참석한 가운데 '청년 타운홀미팅' 진행 중 기념촬영을 하고 있다 ⓒ보령시

충남 보령시가 청년들의 목소리를 시정에 반영하기 위한 소통의 장을 마련했다.

보령시는 지난 28일 보령청년센터 라운지에서 직장인과 대학생, 소상공인 등 청년 150여명이 참석한 가운데 ‘청년 타운홀 미팅’을 개최했다.

이번 행사는 청년들의 생활 속 고민과 정책 수요를 직접 듣고 실효성 있는 청년정책을 발굴하기 위해 마련됐다.

특히 낮시간대 참여가 어려운 직장인 등을 고려해 저녁 시간에 개최했으며, 자유롭게 의견을 나누는 라운지형 소통방식으로 진행됐다.

참석한 청년들은 창업 지원과 일자리 확대, 주거 안정, 문화·여가 환경 개선 등 다양한 건의사항을 현장 발언과 게시대를 통해 제시했다.

엄승용 보령시장과 성태용 보령시의회 의장 등 관계자들은 청년들의 의견을 직접 듣고 정책 반영 가능성과 해결 방안을 함께 논의했다.

보령시는 이날 제안된 의견을 검토해 청년들의 지역 정착과 자립을 지원하는 정책에 반영할 계획이다.

엄승용 보령시장은 “청년들의 고민과 제안 속에 보령의 미래가 있다”며 “현장에서 나온 목소리를 면밀히 검토해 청년들이 지역에 안정적으로 정착하고 미래를 설계할 수 있는 실질적인 정책으로 연결하겠다”고 말했다.