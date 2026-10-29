대전시, 내년 학교급식 식품비 15% 인상…학생 14만여 명 지원

▲지난 23일 허태정 대전시장(왼쪽)과 오석진 대전시교육감이 교육행정협의회를 열고 무상 학교급식 식품비 인상 방안 등을 논의하고 있는 모습 ⓒ프레시안DB

대전시가 내년 무상 학교급식 식품비 단가를 평균 15% 인상한다.

대전시는 29일 대전시교육청과 협력해 2027학년도 학교급식 식품비 지원을 확대하고 급식 품질과 안전관리도 강화한다고 밝혔다.

지원 대상은 지역 초·중·고교 313개교, 학생 14만1593명이다. 총 사업비는 1130억원으로, 대전시 분담액은 전년보다 48억원 늘어난 448억원이다.

재원 분담 비율은 초·중학교의 경우 대전시 35%, 자치구 15%, 교육청 50%이며, 고등학교는 대전시와 교육청이 각각 50%씩 부담한다.

이번 인상으로 친환경·우수 식재료 구입 지원금 380원을 포함한 학교급식 식품비 평균 단가는 4874원으로 오른다.

이는 전국 16개 시·도 가운데 6위이며, 특별·광역시 중에서는 가장 높은 수준이다.

대전시는 급식 품질 향상을 위해 현재 249개교가 참여하는 식재료 공동구매 사업을 확대하고 공급업체 지도·점검과 식재료 안전성 검사도 강화할 계획이다.

이를 통해 유통과정의 위해요소를 사전에 차단하고 학생들에게 안전하고 질 높은 급식을 제공한다는 방침이다.

다만 이번 인상안은 대전시의회 예산 심의와 의결을 거쳐 최종 확정된다.

남시덕 대전시 의료건강국장은 “학교급식은 성장기 아이들의 영양과 건강을 책임지는 중요한 교육복지 정책”이라며 “양질의 식재료 공급과 철저한 안전관리로 학생과 학부모 모두가 안심할 수 있는 급식 환경을 조성하겠다”고 말했다.