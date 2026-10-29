하남시, 위례동 주민 건의 227건 중 86건 완료…교통·생활 인프라 개선 추진

경기 하남시 위례동 주민들이 제기한 교통과 교육, 생활환경 개선 요구가 지역 인프라 확충과 각종 사업 추진으로 이어지고 있다. 위례신사선 하남연장을 비롯해 대중교통 개선과 돌봄시설 확충, 수변환경 정비 등 주민들의 일상과 밀접한 현안이 주요 과제로 추진되고 있다.

하남시는 지난 28일 위례동 행정복지센터에서 ‘2026년 주민과의 대화 하반기 결과보고회’를 열고 연초 접수한 주민 건의사항의 처리 성과와 향후 계획을 공유했다고 29일 밝혔다.

▲위례동 행정복지센터에서 열린 ‘2026년 주민과의 대화 하반기 결과보고회’ ⓒ하남시

올해 접수된 건의사항 227건 가운데 86건은 완료됐으며, 108건은 추진 중이다. 시는 화상회의와 팀장책임제 원스톱민원서비스 등을 활용해 주민 불편을 신속하게 해결하고, 현장 중심의 소통을 이어가고 있다.

주민들의 관심이 큰 교통 분야에서는 위례신사선 하남연장이 핵심 현안으로 꼽힌다. 위례중앙역에서 남위례·북위례를 거쳐 감일신도시까지 약 5㎞ 구간에 정거장 3개를 신설하는 사업으로, 시는 위례·감일 주민 1만8637명의 서명부를 관계기관에 제출하는 등 사업 반영을 지속해서 건의해 왔다. 올해 하반기 제5차 대도시권 광역교통시행계획 고시 결과에 따라 후속 절차를 준비할 계획이다.

일상적인 대중교통 이용 여건도 개선하고 있다. 시는 36번 버스 노선 조정과 증차를 추진했으며, 위례선 트램 개통에 맞춰 서울시·성남시와 환승 및 노선 연계를 협의하고 있다. 스마트쉘터는 추가 설치해 총 3곳으로 늘렸고, 위례고 학생들의 통학 편의를 위해 통학버스 3대도 신설했다. 북위례 진입도로는 기존 3차로에서 5차로로 확장하는 방안을 관계기관과 협의 중이다.

주민들이 가까운 곳에서 체육·돌봄·문화시설을 이용할 수 있도록 생활 인프라도 확충하고 있다. 지난 8월 위례복합체육시설이 문을 열었고, 9월에는 다함께돌봄센터, 10월에는 공공형 키즈카페가 잇따라 개소했다. 위례숲속도서관은 도서와 전자책, 오디오북 등 약 3만6000 권을 갖추고 오는 12월 개관을 목표로 준비하고 있다.

하천과 주변 녹지 등 생활환경 개선도 이어진다. 사업비 약 120억 원이 투입되는 학암천 정비공사는 공정률 95%로 다음 달 준공을 앞두고 있다. 장지천 발원지에는 사업비 17억 원을 들여 벽천분수를 설치하고 내년 3월 준공을 추진한다. 학암천 주변 연결녹지와 어린이 물놀이장 조성도 주민설명회와 관계기관 협의를 거쳐 내년 상반기 추진할 계획이다.

교육환경 개선에도 힘을 쏟고 있다. 하남교육지원청은 내년 9월 개청을 목표로 준비 중이며, 위례중 교실 증축과 위례고 리모델링·식당 증축 등 학교시설 개선도 진행했다. 시는 위례지역 학교에 대한 교육 지원을 이어가는 한편, 송파지역과의 공동학군 지정도 양 교육청과 협의하고 있다.

이날 보고회에서는 신규 아파트 입주에 따른 31번 버스 혼잡과 아파트 단지 내 야생동물 출몰, 위례복합체육시설 주변 계단·배수시설 안전 문제 등 주민들의 생활 속 불편도 제기됐다. 이현재 시장은 버스 증차 관련 협의 상황을 설명하고, 야생동물 대응 방안 검토와 체육시설 주변 현장 점검을 관계 부서에 주문했다.

시는 위례신도시가 서울·성남과 행정구역을 나누고 있는 특성을 고려해 위례상생협력 행정협의회를 지속 운영하고, 주민들의 행정서비스 이용 불편을 줄이기 위한 협력도 이어갈 방침이다.

이현재 시장은 “위례신사선 하남연장과 교육·생활 인프라 확충에 힘쓰고, 주민 건의사항이 일상에서 체감할 수 있는 변화로 이어지도록 끝까지 챙기겠다”고 말했다.