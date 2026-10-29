"거제시민, 탄소중립포인트제 가입 커피쿠폰 받아요"

거제시는 시민들의 탄소중립 생활 실천을 장려하고 탄소중립포인트제 참여를 확대하기 위해 '탄소중립포인트제 신규 가입 이벤트'를 진행하리고 했다.

즉 시민들의 적극적인 참여를 독려하기 위해서다.

이벤트는 오는 11월 30일까지 진행되며 탄소중립포인트제 에너지 분야에 온라인으로 신규 가입한 개인과 상업시설을 대상으로 한다.

신규 가입자 중 선착순 200명에게는 5000원 상당의 모바일 커피쿠폰을 증정하며 당첨자에게는 개별 문자로 안내할 예정이다.

▲거제시의 '탄소중립포인트제 가입 이벤트' 포스터. ⓒ거제시

참여 방법은 탄소중립포인트제(에너지분야) 누리집(cpoint.or.kr.)에서 온라인 회원가입을 하면 별도의 신청 없이 이벤트에 자동 참여할 수 있다.

다만 세대별 1명만 가입할 수 있으며 기존 가입자·탈퇴 후 재가입자·서면으로 신규 가입한 경우는 대상에서 제외된다.

단 기존 가입자 중 기간 중 탄소중립포인트제(에너지분야) 누리집에서 주소 이전 신청을 완료한 관외 전입자는 예외적으로 참여할 수 있다.

탄소중립포인트제(에너지분야)는 가정과 상업시설 등에서 전기·수도·도시가스 사용량을 절감하면 감축 실적에 따라 인센티브를 제공하는 제도이다.

시민들은 일상에서 에너지 사용을 줄이는 작은 실천으로 온실가스 감축에 동참하고 에너지 절약에 따른 혜택도 받을 수 있다.

한편 이벤트 관련 자세한 사항은 거제시 누리집과 탄소중립포인트제(에너지분야) 누리집에서 확인할 수 있다.

문의는 거제시 기후환경과(055-639-4084)로 하면 된다.