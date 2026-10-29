원도심 활력 높일 김제 ‘쨈매 별빛 야시장’ 31일 첫 선…먹거리·문화·관광 결합

▲김제시, 원도심 활력 높일 ‘쨈매 별빛 야시장’ 31일 첫 선ⓒ김제시

전북자치도 김제시가 오는 31일 원도심 일대에 새로운 활력을 불어넣고 시민들에게 다채로운 야간 콘텐츠를 선보이기 위해 ‘쨈매 별빛 야(夜)시장’을 처음 개최한다.

이번 야시장은 김제전통시장과 중앙시장 일대를 중심으로 펼쳐지며 상권뿐만 아니라 인근의 동헌 내아 향교 성산 등 역사·문화자원을 연계해 방문객의 발길이 원도심 전체로 퍼지도록 기획됐다.

행사 현장에서는 양 시장 상인을 비롯해 디저트·카페 농산물·농식품 사회연대경제존 등 다채로운 먹거리와 볼거리 문화공연이 펼쳐진다. 또한 전통시장 아케이드 내부에는 가족 단위 방문객을 위해 체험 부스 굿즈 판매 쉼터 등 가족친화 공간이 조성된다.

문화·관광 연계 프로그램도 함께 진행된다. 지역관광추진조직(DMO)과 연계해 동헌 내아 향교 성산 일대를 탐방하는 ‘헤리티지 투어’를 운영 방문객들이 김제의 역사와 문화적 매력을 직접 경험할 수 있도록 구성했다.

행정안전부 사회연대경제 혁신모델 사업의 일환으로 추진되는 이번 야시장은 김제시 사회연대경제조직이 실행 및 참여 주체로 나선다. 사회연대경제조직 전통시장·중앙시장 상인 지역 상인 및 청년 등이 함께 연대해 지역 내 소비가 다시 지역경제 활성화로 이어지는 선순환 구조를 구축하는 데 중점을 뒀다.

시는 31일 첫 개장을 시작으로 11월과 12월까지 월 1회씩 운영을 이어가며 시민과 관광객을 위한 야간 명소로 정착시켜 나갈 방침이다.

정성주 김제시장은 “쨈매 별빛 야시장이 시민과 상인 지역의 다양한 주체들이 어우러지는 상생의 장이 되어 원도심에 새로운 활기를 더하길 기대한다”며 “김제만의 특별한 야간 명소로 자리매김해 지역경제 활성화로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.