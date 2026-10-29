의왕시 꿈드림, 학교 밖 청소년 7명 전원 재난인명구조사 자격증 취득

경기 의왕시청소년재단 산하 의왕시학교밖청소년지원센터(꿈드림)는 학교 밖 청소년을 대상으로 운영한 ‘2026년 재난인명구조사 자격증 취득과정’에서 참여 청소년 7명 전원이 자격증을 취득했다고 29일 밝혔다.

지난 28일 센터 교육장에서 진행된 이번 과정은 학교 밖 청소년의 안전의식과 위기 대처 능력을 높이고, 자립 역량과 진로 탐색 기회를 확대하기 위해 마련됐다.

▲재난인명구조사 자격증 취득 과정 운영 현장 ⓒ의왕시청소년재단

교육은 기본인명구조술(BLS), 자동심장충격기(AED) 사용법, 기도폐쇄 처치 등 응급상황에 필요한 이론과 실습 중심으로 진행됐다. 참여 청소년들은 교육 후 실기평가와 필기시험에 응시해 7명 모두 자격증 취득에 성공했다.

이번 교육은 청소년들이 실제 재난·응급상황에 대처하는 능력을 기르는 동시에 자격증 취득을 통해 성취감과 자신감을 높이는 계기가 됐다.

한 참여 청소년은 “응급처치 방법을 직접 배우고 자격증까지 취득해 뿌듯하다”며 “위급한 상황에서 대처할 자신감을 얻었고, 배운 내용을 활용해 도움이 필요한 사람에게 힘이 되고 싶다”고 말했다.

센터는 앞으로도 학교 밖 청소년의 관심과 적성을 반영한 자립기술훈련을 운영해 청소년들이 건강한 사회 구성원으로 성장할 수 있도록 지원할 계획이다.