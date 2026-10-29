李대통령 지지율 2%P 오른 46%…'조희대 탄핵' 찬성 34%, 반대 45%

이재명 대통령의 국정운영에 대한 긍정 평가가 소폭 올라 46%로 집계된 여론조사 결과가 29일 나왔다.

엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 26∼28일 만 18세 이상 1000명을 대상으로 실시해 이날 공개한 전국지표조사(NBS) 결과다.

긍정 평가는 2주 전보다 2%포인트(P) 오른 46%였으며, 부정 평가는 2%P 하락한 44%로 나타났다.

연령별로는 40·50대에서 긍정 평가가 높았고, 60·70대에선 부정 평가가 높았다. 이념성향별로는 진보·보수층 평가가 엇갈린 가운데, 중동층에선 긍정 52%, 부정 39%로 나타났다.

국정운영 방향성에 대해선 '올바른 방향으로 가고 있다' 46%, '잘못된 방향으로 가고 있다' 45%로 나타났다.

정당지지도는 더불어민주당 36%, 국민의힘 25%, 조국혁신당 3%, 개혁신당 2%, 진보당 1% 순으로 나타났다. 민주당은 3%P 상승했고 국민의힘은 3%P 하락해 양당 격차는 11%P 차이로 늘어났다.

조희대 대법원장 탄핵에 대해선 찬성 34%, 반대 45%로 나타났다. 민주당 지지층에서는 찬성 응답이 62%로 나타난 반면, 국민의힘 지지층에서는 반대 응답이 81%로 크게 높았다. 이념성향별로 중도층에서는 찬성 33%, 반대 45%로 나타났다.

정부가 중앙행정기관을 2031년까지 세종시로 이전하기로 한 데 대해선 찬성 55%, 반대 32%로 나타났다. 찬성 응답은 전남광주/전북(77%)와 대전/세종/충청(69%)에서 높았고, 반대 응답은 서울(41%)과 인천/경기(38%)에서 높았다.

휴대전화 가상번호를 이용한 전화 면접 방식으로 이뤄진 이번 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%P, 응답률은 14.7%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.