과천시, 30~31일 시민과 함께하는 평생학습축제 개최

경기 과천시가 오는 30일과 31일 이틀간 과천시민회관에서 ‘제16회 과천시 평생학습축제’를 개최한다.

29일 과천시에 따르면 ‘배움의 물결, 과천을 항해하다’를 슬로건으로 열리는 이번 축제는 시민들이 평생학습을 통해 이룬 성과를 공유하고 배움의 즐거움을 함께 나누기 위해 마련됐다.

▲평생학습축제 포스터 ⓒ과천시

올해는 68개 기관·단체와 평생학습 동아리가 참여해 작품 570점을 전시하고, 69개의 홍보·체험 프로그램과 23개의 공연을 선보인다.

축제장에는 나만의 키링 만들기와 친환경 소품 만들기, 전통차 체험 등 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 체험 부스가 운영된다. 인공지능(AI)과 디지털 기술을 활용한 프로그램도 마련돼 시민들이 다양한 분야의 평생학습을 직접 경험할 수 있다.

작품 전시관에서는 회화와 캘리그라피, 서예, 사진, 수채화 등 시민들이 평생학습을 통해 완성한 작품을 만나볼 수 있다. 공연과 체험, 전시를 통해 배움의 성과를 나누고 시민들이 서로 소통하는 기회가 될 전망이다.

축제는 오전 10시부터 오후 5시까지 운영되며, 개막식은 30일 오후 2시에 열린다. 자세한 내용은 과천시 평생학습센터 누리집 공지사항에서 확인할 수 있다.

신계용 시장은 “평생학습축제는 시민들이 배움의 기쁨을 나누고 함께 성장하는 소중한 축제의 장”이라며 “많은 시민이 참여해 배움의 즐거움을 만끽하길 바라며, 시민들의 평생학습 여정이 계속될 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.