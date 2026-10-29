울산시, 코리아 그랜드 페스티벌 맞아 울산페이 최대 23% 환급

울산시가 전국 단위 소비 촉진 행사인 '2026 코리아 그랜드 페스티벌'에 맞춰 울산페이 환급 혜택을 최대 23%까지 확대하고 지역 온라인 쇼핑몰과 배달 플랫폼 할인행사를 추진한다.

29일 울산시는 코리아 그랜드 페스티벌과 연계해 내달 1일부터 15일까지 '울산페이 특별 할인'과 '울산페달·울산몰 소비진작행사'를 진행한다고 밝혔다.

▲울산광역시청 전경.ⓒ프레시안

코리아 그랜드 페스티벌은 오는 29일부터 11월 15일까지 18일간 진행되는 범정부 통합 소비축제다. 기존 코리아세일페스타에서 명칭을 변경한 'K-세일페스타'를 비롯해 중소벤처기업부의 동행축제, 숙박·농축수산물 할인 등 다양한 소비 촉진 행사가 연계된다.

울산시는 이번 행사 기간 지역화폐인 울산페이의 기존 환급률 13%에 5%를 추가해 총 18%의 환급 혜택을 제공한다. 월 이용 한도는 50만원이며 예산이 소진되면 행사가 조기 종료될 수 있다. 특히 착한가격업소에서 울산페이로 결제하거나 울산페달·울산몰을 이용할 경우 5%의 추가 환급 혜택이 적용돼 최대 23%까지 환급받을 수 있다.

울산페달과 울산몰 이용자를 대상으로 한 할인쿠폰 행사도 함께 진행된다. 울산페이 마케팅 정보 수신에 동의한 회원에게는 울산몰 1만원, 울산페달 7000원 할인쿠폰이 각각 제공된다. 쿠폰은 울산페달과 울산몰 앱에서 1인 1매씩 선착순으로 내려받을 수 있으며 2만원 이상 결제할 경우 사용할 수 있다. 쿠폰 역시 예산 소진 시 조기 마감된다.

울산시 관계자는 "시민들의 적극적인 참여가 지역경제 회복의 가장 큰 힘"이라며 "울산페이와 울산페달, 울산몰을 통해 착한 소비로 지역 소상공인에게 힘을 보태주시길 바란다"고 말했다.