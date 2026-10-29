이천시, 설봉공원서 내달 7~8일 지역문화예술제 개최

경기 이천시가 다음 달 7일부터 8일까지 이틀간 설봉공원 야외 대공연장에서 ‘2026년 지역문화예술제’를 개최한다고 29일 밝혔다.

한국예총 이천지회가 주최·주관하는 이번 행사는 지역 예술인들의 창작활동을 활성화하고 시민들에게 다양한 문화예술 공연을 즐길 기회를 제공하기 위해 마련됐다. 공연은 이틀간 오후 12시 30분부터 6시까지 진행된다.

▲2026 지역문화예술제 개최 안내문 ⓒ이천시

첫날인 7일에는 힙합댄스를 시작으로 아리모리앙상블, 창작무용, 성악앙상블, 국악한마당, 색소폰앙상블, 트롯한마당 등이 펼쳐진다.

8일에는 라이브 밴드 공연과 뮤지컬 갈라, 창작무용, 요들송, 타악공연, 수트리오앙상블, 이상밴드 공연 등이 이어진다. 이천음악협회와 이천무용협회, 이천국악협회, 이천연극협회 등 지역 예술단체들이 참여해 다양한 장르의 무대를 선보일 예정이다.

이번 예술제는 국악과 무용, 성악, 뮤지컬, 밴드 등 전통과 현대를 아우르는 공연으로 구성돼 남녀노소 누구나 함께 즐길 수 있는 문화예술의 장이 될 전망이다.

시 관계자는 “이번 지역문화예술제가 지역 예술인들에게는 창작활동과 교류의 기회가 되고, 시민들에게는 다양한 문화예술을 가까이에서 즐기는 시간이 되길 바란다”며 “가을 정취가 가득한 설봉공원에서 열리는 축제에 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.