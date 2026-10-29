여주 '밀웜나라', 전국 최초 식용곤충 생산농가 HACCP 인증 획득

경기 여주시의 한 곤충 사육농가가 전국 최초로 식용곤충 생산단계 안전관리 인증을 획득하며 미래 식량자원으로 주목받는 식용곤충 산업의 안전성과 경쟁력을 높이는 데 앞장섰다.

여주시는 관내 곤충 사육농가인 ‘밀웜나라’가 한국식품안전관리인증원으로부터 전국 최초로 ‘식용곤충 생산단계 안전관리 인증(생산농가 HACCP)’을 받았다고 29일 밝혔다.

▲여주시 '밀웜나라' 식용곤충 '생산농가 HACCP' 인증 획득 기념촬영 ⓒ여주시

이번 인증은 기존 식품 제조·가공 단계에 적용되던 HACCP 관리체계를 곤충의 사육·생산 단계까지 확대한 것으로, 사육시설과 위생관리, 먹이원·용수 관리, 질병·출하 관리, 잔류농약·중금속·미생물 오염 방지 등 42개 항목에 대한 엄격한 심사를 거쳐야 한다.

밀웜나라는 여주시농업기술센터의 지원을 바탕으로 체험교육 시설을 구축한 데 이어, 자체적으로 추가 투자를 진행해 사육시설의 위생 환경을 개선하고 생산 공정별 표준 관리 기준을 정비하는 등 인증 준비에 힘써 왔다.

이번 인증은 식용곤충의 위생·안전성을 높이고 소비자 신뢰를 확보하는 동시에 곤충 가공품의 부가가치와 브랜드 경쟁력을 강화하는 계기가 될 것으로 기대된다.

정건수 여주시농업기술센터 소장은 “식용곤충이 미래 주요 식량자원으로 자리 잡으려면 원료의 안전성과 소비자 신뢰가 무엇보다 중요하다”며 “이번 전국 최초 민간 농가 인증 사례를 바탕으로 안전관리 노하우를 공유하고 고품질 곤충산업 육성을 지속적으로 지원하겠다”고 말했다.