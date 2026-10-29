아산 영화테크, 미국 GM 전장부품 2640억원 규모 수주

▲영화테크 자동차 전장부품을 생산하는 멕시코 몬테레이 공장 ⓒ영화테크

충남 아산의 자동차 전장부품 전문기업 영화테크가 미국 제너럴모터스(GM)로부터 2640억 원 규모의 전장부품 공급물량을 수주했다.

영화테크는 GM의 핵심 양산 프로그램인 ‘T1XX-2’에 적용되는 엔진룸 정션박스(UEC)를 수주했다고 29일 밝혔다.

이번에 수주한 제품은 GM의 픽업트럭과 스포츠유틸리티차량(SUV)에 탑재되며, 2030년부터 2036년까지 7년간 약 489만대에 공급될 예정이다.

관련 구성품을 포함한 예상 매출은 총 2640억 원 규모다.

엔진룸 정션박스는 차량 내 각종 전장장치에 전력을 분배하고 전기 회로를 보호하는 핵심 부품으로, 높은 설계·제조 신뢰성이 요구된다.

영화테크는 이번 수주 물량을 멕시코 몬테레이 공장에서 생산해 북미 시장에 공급할 계획이다.

회사는 기존 양산 제품과 신규 수주 물량이 반영되면 멕시코 공장 연간 매출이 2029년 약 750억원, 2030년부터는 1000억원을 넘어설 것으로 전망했다.

영화테크는 국내 설계·개발 역량과 멕시코 생산체계를 연계해 GM과의 협력을 확대하고 북미 시장 공략을 강화할 방침이다.

엄준형 영화테크 대표는 “이번 수주는 GM과의 협력관계를 강화하고 멕시코공장의 중장기 성장 기반을 확보했다는 데 의미가 있다”며 “전장기술과 현지생산 역량을 결합해 멕시코공장을 북미사업의 핵심 성장축으로 육성하겠다”고 말했다.