포항제철소, 이송설비 개선으로 조업 안정성 강화

포스코 포항제철소가 연·원료 공급의 핵심인 이송설비 개선을 통해 설비 고장과 환경·안전 위험을 줄이고 조업 안정성을 높였다.

포항제철소는 선강부문 4개 부서와 9개 공장이 참여한 가운데 운전·정비 부서와 QSS섹션이 협업하는 ‘QSS혁신공장 이송설비 개선활동’을 추진해 10개월간 총 492건의 개선과제를 발굴·완료했다고 밝혔다.

이번 활동은 벨트 손상과 화재, 낙광 등 이송설비의 고질적인 문제를 해결하기 위해 마련됐다. 롤러와 클리너 등 주요 설비의 취약점을 분석하고 현장 점검과 공급사 협업을 통해 개선 기술과 신소재를 적용했다.

그 결과 월평균 낙광 처리량은 활동 전보다 68% 감소했으며, 설비 이상 발생 건수는 63% 줄었다. 소결기 정지 시간은 76%, 고로 고장 조치 시간은 95% 단축되는 등 공정 운영 지표도 개선됐다. 이를 통해 설비 생산성 향상과 정비비·용역비 절감 등을 포함해 연간 약 57억6천만 원의 비용 절감 효과가 기대된다.

포항제철소는 이번 활동의 우수사례를 다른 공장으로 확산하고, 향후 약 600개소에 개선 활동을 수평 전개할 계획이다. 이를 통해 안전한 작업환경을 조성하고 안정적인 생산체계를 강화한다는 방침이다.