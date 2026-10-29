‘대학축제의 계절’ 경동대 캠퍼스별로 흥겨운 축제

경동대학교(총장 전성용)는 28일 강원도 원주 메디컬캠퍼스와 경기도 양주 메트로폴캠퍼스에서 각각 함께 즐기고 소통하는 축제를 진행했다고 밝혔다.

행사에서는 참여이벤트, 동아리 및 학과별 부스와 발표회, 연예인 공연 등 다채로운 프로그램이 진행됐다.

ⓒ경동대

이들 운동장 등 야외에서 진행된 축제와 함께, 실내에서는 취업박람회도 동시에 열렸다.

양주 메트로폴캠퍼스는 ‘FunFun Job Festival’, 메디컬캠퍼스는 ‘내일 Festa’라는 프로그램을 열어 학생들의 진로 탐색과 취업 관련 정보 취득 기회를 제공했다.

한편 학교 측은 안전한 축제 운영과 건전한 캠퍼스문화 조성을 위해, 이날 행사에 앞서 학생 봉사요원을 모집해 운영했다.

이들을 통해 행사장 질서 유지와 안전 관리에도 보다 세심한 주의를 기울이면서, 동시에 학생들 주관 행사의 자율성과 완성도를 한층 높였다.

경동대 이종호 취업복지처장은 “축제가 학생들에게 즐거운 추억을 선사하고, 서로 소통하며 구성원 간 유대를 더욱 높인 계기가 되었기를 바란다”며, “학생들의 다양한 요구를 적극 반영한 프로그램 운영과, 안전하고 활기찬 캠퍼스문화 조성에 더욱 노력하겠다”고 말했다.

경동대학교는 1996년 설립돼 1997년 개교했으며, 2013년 동우대학과 통합했다. 이후 원주 메디컬캠퍼스와 양주 메트로폴캠퍼스를 확장하고 보건의료 분야를 특성화해 현재 양주·원주·고성 등에 캠퍼스를 운영하고 있다.