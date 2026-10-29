李대통령 "익명 커뮤니티·SNS에도 국민 있다"

이재명 대통령은 29일 "누추한 뒷골목이든 익명의 커뮤니티와 SNS 속이든 모두 국민이 있다"고 했다.

이 대통령은 이날 X(옛 트위터)에 '뒷골목에도 사람이 삽니다'라는 제목의 글을 올리고 "유력자든 힘없는 서민이든 모두 제가 복무하고 받들어야 할 대한민국 주권자"라며 이같이 말했다.

전날 보수 성향 커뮤니티인 '에펨코리아'에 게시된 글을 X에 인용해 다문화가족 우대 제도에 대한 재검토를 시사하는 등 이 대통령의 잦은 SNS 소통에 대한 비판이 잇따르자 이를 반박한 것으로 풀이된다.

이 대통령은 "국가와 국민을 위해 봉사할 책임과 권한을 가진 국민의 대표공복 대통령은 많이 배우고 많이 가진 영향력 큰 사람들과 의전 형식을 갖춰 오만찬을 하며 만날 수도 있고 어둡고 좁은 뒷골목을 일부러 찾아 일상에 허덕이는 소시민들을 만날 수도 있다"고 했다.

또 "공식보고서와 대표성을 가진 사람들을 통해 현실을 파악할 수도 있고, 익명의 커뮤니티나 밤낮없이 날아드는 전자 메시지를 통해 세상과 소통할 수도 있다"고 했다. 아울러 "기자회견을 통해 간접적으로 국민들께 보고드릴 수도 있지만, SNS를 통해 국민들께 직접 보고드릴 수도 있다"고 했다.

그러면서 "전자는 권장할 좋은 일이고, 후자는 피해야 할 나쁜 일이라 단정할 것도 아니"라고 했다.

이 대통령은 "뒷골목이나 SNS 속 국민과의 직접 소통은 국민 모두로부터 국가운영의 책임과 권한을 위임받은 대표공복이 포기하면 안될 중요한 책무의 하나이기 때문"이라고 덧붙였다.