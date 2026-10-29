김포·구리·하남·의정부·고양에 신규주택 7.7만호 공급…"2030년내 착공"

경기 김포·구리·하남·의정부·고양 등에서 6곳에 총 7만6700가구가 공급된다. 2030년까지 착공이 목표다.

29일 국토교통부는 정부서울청사에서 주택 공급 관련 두번째 정례브리핑을 열어 이들 지역에서 6곳을 신규 공공주택지구로 지정했다며 이 같이 밝혔다.

8.13대책에서 서울강서·남양주도심·경기광주역세권2 등 3개 입지에 약 2만7200가구를 공급하기로 한 데 이은 추가 대책이다.

당초 정부는 8.13대책 발표 당시 신규 공공주택지구를 지정해 총 10만 호 주택 공급 계획을 밝힌 바 있다. 이번 6곳은 나머지 신규택지 후보지다.

정부는 이번에 추가된 6곳이 모두 서울 경계로부터 약 5킬로미터 이내에 위치한 교통 요충지라는 점을 강조했다. 서울 도심으로 접근성이 뛰어나 주택 수요가 크다는 평가다.

정부는 아울러 이들 지구가 이미 훼손되어 환경적 보전가치가 낮은 개발제한구역으로서 난개발이 진행 중이거나 우려되는 지역이라며 계획적이고 체계적인 개발이 필요하다고 강조했다.

지역별로 보면 김포아라에 총 3만7000여 호에 달하는 대규모 주택 공급이 이뤄진다. 이곳은 서울 강서구에 인접했고 한강변에 위치한 곳이라 주택 수요가 크다. 아울러 인근에 5호선 연장사업이 추진 중이다.

정부는 우수한 자연경관에 더해 인근 한강시네폴리스 일반산업단지와 고촌 물류단지 등과 연계해 일자리와 주거 기능이 유기적으로 결합된 자족형 생활권으로 성장 가능할 것으로 내다봤다.

구리건원에는 1만4600호의 주택 공급이 예정됐다. 이곳은 당초 '구리 e-커머스 신성장 첨단도시 조성사업'을 추진했으나 사업성 부족을 이유로 장기간 계획이 표류한 지역이다. 이번에 공공주택사업지구로 사업방식을 전환할 방침이다.

구리건원은 수도권 제1순환고속도로와 인접했고 잠실역까지 30분대 이동이 가능하다. 농수산물도매시장 이전 검토 등을 통해 자족기능 강화와 함께 수변생활권을 조성한다는 게 정부 입장이다.

▲국토교통부가 29일 주택공급 정례브리핑을 열고 하남과 김포, 구리 등 7만6천700가구 규모의 신규 택지 후보지 6곳을 추가 발표했다. 이날 약 3만7천가구 규모의 경기 김포시 고촌읍 모습. ⓒ연합뉴스

하남미사 K-컬처에는 1만2000호 공급이 예정됐다. 미사섬 인근에 지하철 5호선이 위치했고 주변에는 3호선, 9호선 연장사업이 추진 중이다. 이들 지하철이 모두 개통할 경우 서울 내 주요 지역으로 접근성이 대폭 개선될 전망이다.

자연환경과 어우러진 공원을 조성하고 K-컬처 복합단지 구축방안도 함께 마련해 자연과 문화를 함께 누릴 수 있는 수도권 동부권의 주요 거점 지역으로 키운다는 게 정부 구상이다.

하남감일2에는 6500호 주택 공급이 예정됐다. 감이천을 통해 올림픽공원과 한강으로 접근성이 큰 곳으로 인근 하남 감일지구에 추진 중인 3호선 연장사업과 연계한 대중교통 체계를 구축할 예정이다.

정부는 인근에 위치한 3기 신도시 하남교산지구 광역교통개선대책과 함께 연계해 서하남IC 개선 검토 등 하남시 내 교통난 해소방안을 마련할 계획이다.

의정부다락원에는 2600호 공급이 예정됐다. 주한미군 반환공여지인 캠프잭슨이 포함된 부지다. 인근에 도봉산과 중랑천이 위치했고 지하철 1호선과 7호선 환승역인 도봉산역과 접근성이 우수하다.

정부는 자연친화적 공원 조성을 통해 직주근접형 자연친화도시로 조성한다는 계획을 밝혔다.

고양대곡지식융합지구에는 4000호 공급이 예정됐다. 대곡역은 GTX-A와 지하철 3호선 등 5개의 철도가 지나가는 펜타역세권이지만 현재 개발 중인 기존 대곡지식융합지구는 대곡역 북측만 개발 대상이어서 남측을 포함한 체계적 개발에 한계가 있었다.

정부는 이에 대곡역 남측 부지도 일부 포함해 단절된 역사를 입체적으로 연결하고 완성형 통합역세권으로 개발한다는 방침이다.

정부는 이들 신규택지 6곳에 지난 8.13대책 때 마련한 '공공택지 최단기 착공 모델'을 적용하기로 했다. 이를 통해 지구지정 단계부터 단계별 조기화 방안을 적용해 2030년 내 착공을 목표로 했다.

아울러 정부는 이들 지역 투기방지 대책도 철저히 시행하겠다고 강조했다.

우선 정부는 국토교통부와 사업제안자인 LH 전 직원과 업무관련자 직계존비속의 토지 소유 여부를 사전 조사했다. 투기 의심 사례는 확인되지 않았다.

정부는 또 지구와 인근 지역 내 최근 3년간 실행된 거래 2917건을 대상으로 이상거래 조사수행 대상 654건을 선별했다. 추가 조사 등을 통해 위법의심 거래를 적발할 경우 수사를 의뢰할 예정이다.

홍지선 국토부 장관은 "청년·신혼부부 등 실수요자가 선호하는 우수한 지역에 지속적으로 주택을 공급하는 것이 무엇보다 중요하다"며 "이번 신규택지는 지구 지정부터 착공까지 모든 절차에 최단기 착공 모델을 적용해 신속하게 공급하는 데 총력을 다하겠다"고 말했다.