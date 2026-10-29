제주 절반 수준 소비…최종현 강원도의원 "당일치기 관광 구조 바꿔야"

강원관광이 방문객 수치에만 집착한 채 당일치기 관광에 머물러 있다는 지적이 제기됐다.

최종현(더불어민주당·속초1) 강원특별자치도의회 의원은 29일 열린 강원관광재단 대표이사 염동열 후보자 인사청문특별위원회에서 강원관광의 낮은 소비액과 외국인 관광객 감소 문제를 집중 지적했다.

▲최종현(더불어민주당·속초1) 강원특별자치도의회 의원. ⓒ강원특별자치도의회

최종현 의원은 "강원관광의 가장 큰 문제는 관광객이 찾아와도 숙박하지 않고 충분한 소비 없이 떠나는 당일치기 구조"라며 단순 방문객 수 늘리기에 편중된 기존 정책의 한계를 꼬집었다.

특히 객관적 데이터를 들어 문제의 심각성을 강조했다.

최종현 의원은 "강원도를 방문하는 관광객의 소비액은 제주도 관광객 소비액의 50% 수준에 불과하다"며 "관광객 수보다 얼마나 오래 머물고 얼마나 소비하느냐가 강원관광의 진짜 경쟁력"이라고 역설했다.

해법으로는 체류형 관광 전환을 제시했다.

강원도 내 18개 시·군의 지역별 특색을 살린 핵심 관광상품인 킬러 콘텐츠를 개발해 관광객의 체류 시간과 지역 내 소비를 동시에 늘려야 한다고 말했다.

외국인 관광객 유치 정책의 허점도 비판했다.

강원도를 찾는 외국인 관광객이 감소하는 원인부터 정확히 분석해야 한다고 짚었다.

정부의 외국인 관광객 3000만 명 유치 목표에 맞춰 방문객 특성에 맞춘 맞춤형 관광상품 개발과 유치 전략 고도화를 주문했다.

최종현 의원은 "강원관광재단 대표이사는 관광 현장의 문제점을 정확히 진단하고 실질적인 해법을 제시해야 한다"며 후보자의 정책 역량과 적합성을 철저히 검증하겠다고 밝혔다.