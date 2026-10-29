전남광주 동부권 상생협의회 출범…여수·순천·광양·곡성·구례·고흥·보성 '참여'

▲29일 전남광주 7개 시군 단체장들이 동부권 상생협의회 창립회의 후 기념 촬영을 위해 서있다. 왼쪽부터 박성현 광양시장, 서영학 여수시장, 손훈모 순천시장, 공영민 고흥군수, 조상래 곡성군수, 장길선 구례군수, 김철우 보성군수. 2026.10.29.ⓒ순천시

'전남광주통합특별시 동부권 상생협의회'가 29일 여수섬박람회장에서 창립회의를 갖고 공식 출범했다.

이날 창립회의에는 여수와 순천, 광양, 곡성, 구례, 고흥, 보성 등 7개 시·군 단체장과 관계 공무원 등 60여 명이 참석했다.

이번 회의는 당초 회장 지자체인 고흥에서 열릴 예정이었으나 2026여수세계섬박람회장에서 상생협력의 뜻을 나누자는 서영학 여수시장의 제안에 따라 여수에서 개최됐다.

동부권 상생협의회는 전남광주통합특별시 출범에 따른 행정환경 변화에 공동 대응하고 동부권의 균형발전을 도모하기 위해 순천시의 제안으로 출범한 협력기구다.

협의회는 이날 초대 회장으로 공영민 고흥군수를 선임하고 향후 관광시설 입장료 상호 할인과 대표축제 공동 홍보 추진 등에 힘을 모으기로 했다.

또 각 지역의 핵심 현안을 담은 9건의 공동 건의안에 서명했다. 주요 내용은 △여수공항 활주로 연장 및 국제공항 승격 △율촌 미래첨단 국가산단 지정 및 특별법 개정 △2027 순천 세계태권도한마당 행·재정 지원 △2023~2024 보통교부세 감액분 보전 △동부권 연계 고속도로 신설 국가계획 반영(구례) △지리산권 케이블카 노선 단일화 지원 △2031곡성국제정원박람회 유치 △곡성 수상레포츠단지 조성 △고흥 우주선철도 제5차 국가철도망 구축 계획 반영 등이다.

서영학 여수시장은 환영인사에서 "동부권 상생협의회의 뜻깊은 첫 출발을 여수세계섬박람회장에서 시작해 매우 기쁘다"며 "7개 시·군이 협력해 정부와 특별시의 적극적인 지원을 이끌어 내자"고 말했다.

협의회장으로 선출된 공영민 고흥군수는 "7개 시·군이 유기적으로 연계하고 협력할 때 더 큰 시너지와 새로운 기회를 만들어 낼 수 있다"며 "이번 협의회 출범을 계기로 어느 한 지역도 소외되지 않도록 실효성 있는 상생 방안을 마련하고, 동부권의 지속 가능한 발전을 이끌어 나가겠다"고 밝혔다.