李대통령 "독일은 유럽 핵심 파트너…한반도 평화 위해 협력"

이재명 대통령은 29일 프리드리히 메르츠 독일 총리와 정상회담을 갖고 경제·첨단산업을 비롯한 방산과 국방·안보 협력에 뜻을 같이 했다.

이 대통령은 청와대에서 진행한 한·독일 정상회담에서 "국제정세의 불확실성이 커지는 지금이야말로 가치를 공유하는 대한민국과 독일의 협력이 그 어느 때보다도 중요하다"면서 "분단의 아픔을 극복하고 경제발전을 이뤄낸 그 역사적 경험도 공유하고 있다"고 했다.

특히 "양국 모두 세계적인 제조 강국으로서 안정적인 공급망을 구축하고 새로운 성장동력을 확보하기 위한 핵심 협력 파트너"라며 "이처럼 깊은 유대에 기반한 신뢰와 협력을 토대로 양국 간에 강화된 전략적 동반자 관계를 수립하기로 했다"고 밝혔다.

메르츠 총리도 "강화된 전략적 동반자 관계를 만들어갈 수 있다는 것에 대해 매우 기쁘게 생각한다"면서 "양국의 협력이 경제뿐만 아니라 정치에서도 어느 때보다도 중요해진 상황"이라고 호응했다.

정상회담 뒤 이어진 공동언론발표에서 이 대통령은 이날 회담의 성과로 "양국은 경제·산업 분야의 전략적 협력을 강화하고 첨단산업과 미래 성장동력 분야로 협력의 지평을 넓혀 나가기로 했다"면서 "이번에 체결할 '경제‧하이테크 파트너십 프레임워크'를 통해 교역·투자 중심의 양국 협력은 산업·첨단기술 분야까지 확대될 것"이라고 했다.

그러면서 "공동 연구와 산업 프로젝트 발굴, 기술·표준 협력을 본격화하기로 했으며 핵심 광물 및 에너지 안보 분야의 협력을 강화해 공급망 불확실성에 대응할 기반을 마련했다"고 평가했다.

또한 "자동차, 배터리, 반도체 등 양국이 강점을 지닌 분야에서 협력을 확대하고, AI, 양자, 바이오, 우주 등 과학기술 분야에서 공동 연구와 기술혁신을 위한 협력을 강화할 것"이라고 했다.

이어 이 대통령은 "국방·안보 협력을 심화하고 호혜적이고 실질적인 방산 협력을 확대하기로 했다"면서 "국방 당국 간 전략적 소통을 강화하고 '군사비밀정보보호협정' 체결을 조속히 추진해 국방·안보 협력의 제도적 기반을 강화해 나갈 것"이라고 했다.

이 대통령은 "한독 양국이 보유한 우수한 방산기술과 산업역량을 바탕으로 방산기업 간 호혜적 협력의 기회를 적극 발굴하겠다"고 덧붙였다.

이 대통령은 또 "올해는 한국 간호사 파독 60주년을 맞는 뜻깊은 해"라며 "양국은 이러한 역사적 유대를 바탕으로 교육·문화 분야에서의 협력을 넓히고 미래세대 간 우정과 신뢰를 한층 더 강화하기로 했다"고 말했다.

그러면서 "양국 국민과 기업 간 교류를 더욱 촉진하기 위해 비자 및 체류 허가증 발급 기간이 단축될 수 있도록 메르츠 총리님께 각별한 관심을 당부드렸다"고 했다.

이 대통령은 이어 "양국은 동북아와 유럽의 안보가 긴밀히 연결되어 있다는 인식을 공유했고 양 지역의 평화와 안정을 위해 함께 노력하기로 했다"면서 "양국은 한반도의 평화와 안정을 위해 변함없이 협력해 나가기로 했다"고 밝혔다.

이 대통령은 "분단의 아픔을 겪었던 독일이기에 대화를 재개하고 '한반도 평화 체제'를 구축하기 위한 한국의 노력에 변함없이 깊은 공감을 표명해 줬다"며 이같이 말했다.

아울러 "양국은 우크라이나 전쟁과 중동 정세, 자유무역 질서와 기후 위기 대응 등 주요 국제 현안에 대한 의견을 공유했다"면서 "국제사회의 평화와 안정, 공동의 과제 해결을 위해 더욱 힘을 모으기로 했다"고 덧붙였다.