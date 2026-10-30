김한종 장성군수, 국회 찾아 지역 핵심 현안 5개 사업 국비 확보 총력

전남광주통합특별시 장성군이 지역 미래 성장과 군민 안전을 위한 핵심 현안사업의 국비 확보에 나섰다.

30일 장성군에 따르면 김한종 군수가 지난 28일 국회를 방문해 예산결산특별위원회 소속 조인철 의원을 만나 지역 현안사업에 대한 국비 지원을 요청했다.

이어 안도걸·김남국 의원실에도 사업 건의 자료를 전달하고 협조를 구했다.

▲김한종 장성군수가 조인철 의원을 만나 지역 현안사업에 대한 국비 지원을 요청했다ⓒ장성군

이번에 건의한 사업은 ▲광주연구개발특구 첨단3지구 북측진입도로 개설 ▲국립잔디연구소 설립 ▲우리꽃 무궁화 문화교육 활성화 ▲재난 대비 통합센터 구축 ▲노후 도로교량 청운육교 정비 등 5개로, 국비 건의액은 총 85억4000만원이다.

첨단3지구 북측진입도로 개설은 첨단3지구 북측과 국도 1호선을 연결하는 사업이다.

제조업 용지와 연구개발 용지 사이의 물류 이동을 원활하게 하기 위한 기반시설로, 장성군은 2027년도 설계용역비 15억원을 요청했다. 김 군수는 지난 9월 7일에도 박홍근 기획예산처 장관을 만나 사업의 정부예산 반영을 건의한 바 있다.

국립잔디연구소 설립은 잔디 품종 연구와 품질 인증, 병해충 관리 등을 담당할 국가연구기관을 유치하는 사업이다. 국내 잔디 주산지인 장성의 산업 기반을 활용할 수 있다는 점을 내세워 타당성 조사 용역비 4억원을 건의했다.

우리꽃 무궁화 문화교육 활성화 사업은 '나라꽃 무궁화 명소'로 선정된 장성무궁화공원에서 나라사랑 교육과 체험 프로그램을 운영하는 내용이다. 군은 관련 문화교육 운영비 1억4000만원을 요청했다.

재난 대비 통합센터는 지역 곳곳에 분산된 제설·수방 자재와 구호물자 등 재난 대응 자원을 한곳에서 관리하기 위한 시설이다. 총사업비 60억원 가운데 국비 58억원을 건의했다.

청운육교 정비공사는 정밀안전진단에서 C등급을 받은 읍 시가지 노후 교량을 보수해 통행 안전을 확보하는 사업이다. 군은 공사비 8억원 전액을 국비로 지원해 줄 것을 요청했다.

김한종 군수는 "내년도 예산안 심사가 본격화되기 전 국회를 찾아 지역 현안사업이 예산심사 과정에 반영될 수 있도록 노력했다"며 "5개 사업은 군민 안전과 장성의 미래 성장에 필요한 사업인 만큼 국회 심사가 마무리될 때까지 국비 확보에 총력을 다하겠다"고 말했다.