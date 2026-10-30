담양군, RE100 산업생태계 구축 위한 규제혁신 협약

담양군이 재생에너지 공급 기반 확충과 RE100 산업생태계 구축을 위해 정부 및 전남광주통합특별시와 협력에 나섰다.

30일 담양군에 따르면 지난 28일 서울 웨스틴조선호텔에서 열린 '2026 아시아태평양 재생에너지 매칭포럼'에서 기후에너지환경부, 전남광주통합특별시 등 관계기관과 규제혁신 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 기업의 재생에너지 100% 사용(RE100)에 필요한 전력을 안정적으로 공급하고 관련 규제와 인허가 절차를 개선하기 위해 마련됐다.

▲담양군이 RE100 산업생태계 구축을 위해 정부 및 전남광주통합특별시와 협력에 나섰다ⓒ담양군

참여 기관들은 태양광 발전시설 이격거리 규제와 인허가 절차 개선, 재생에너지 적합 입지 발굴, 발전시설과 전력망 연계 등에 협력하기로 했다.

담양군은 재생에너지 관련 규제 개선과 인허가 지원, 계획입지 발굴, 주민 상생협력 등을 추진해 지역 내 재생에너지 공급 여건을 개선할 계획이다. 이를 통해 미래 산업 유치와 지역경제 활성화의 기반을 마련한다는 방침이다.

군 관계자는 "재생에너지 확대는 탄소중립과 미래 산업 유치를 뒷받침하는 중요한 기반"이라며 "관계기관과 협력해 안정적인 재생에너지 공급 환경을 조성하겠다"고 말했다.