"빈집을 고쳤더니 모집 경쟁률이 6대 1"… 진안군, 희망하우스의 반전

전북특자도 진안군이 농촌 지역의 빈집을 리모델링해 이주민에게 제공하는 '희망하우스 빈집재생사업' 2차 입주자 선정을 완료하고 농촌 유입 인구 유치에 박차를 가하고 있다.

진안군은 지난 10월 12일부터 20일까지 실시한 입주자 모집 결과, 농촌유학 2세대와 귀촌인 2세대 등 총 4세대(10명)를 최종 입주자로 선정했다고 밝혔다.

이번 2차 모집에는 총 19세대가 지원해 평균 4.75대 1의 높은 경쟁률을 기록했으며, 특히 마령면 지역은 1세대 모집에 6세대가 몰려 6대 1의 최고 경쟁률을 보였다.

▲ⓒ진안군, 희망하우스 빈집재생 리모델링후 모습

군은 올해 빈집 총 10동을 정비해 10세대 23명의 이주민에게 안정적인 주거공간을 지원했다. 아울러 기존 공공임대 방식 외에도 군 자체 사업으로 ‘자가주거형 빈집재생사업’을 처음 도입하며 빈집 활용 유형을 다양화했다.

내년에는 정비 범위를 더욱 확대한다. 방치된 빈집을 철거한 뒤 조립식 주택을 새로 지어주는 '진안형 빈집철거 모듈러주택 지원사업'을 신규 추진해 정주 여건 개선과 주거 공급을 동시에 도모할 방침이다.

전춘성 진안군수는 "빈집 재생사업을 통해 농촌 기본소득 시행에 따른 주거 수요 증가에 선제적으로 대응하는 한편, 마을 경관을 개선해 쾌적한 생활 환경을 조성해 나가겠다"고 말했다.