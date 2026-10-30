한동대·포항대·흥해공고, 이차전지 지역인재 양성 맞손

한동대학교가 포항대학교, 포항흥해공업고등학교와 손잡고 이차전지 산업을 이끌 지역인재 양성에 나선다.

한동대는 지난 28일 교내에서 포항대, 포항흥해공고와 협력 간담회를 열고 고교·전문대·일반대를 연계하는 ‘3+2+2’ 교육모델 구축과 이차전지 분야 인재 양성 방안을 논의했다.

이번 협력은 글로컬대학 사업의 일환으로, 지역에서 교육받은 학생이 지역 기업에 취업하고 정착하는 선순환 체계를 구축하기 위해 마련됐다.

핵심은 포항흥해공고와 포항대가 운영 중인 선취업·후진학 기반의 ‘3+2’ 교육과정에 한동대가 참여해 ‘3+2+2’ 모델로 확대하는 것이다. 세 기관은 교육과정 연계와 학생 진학 경로를 공동으로 설계하고, 기관별 교육 인프라를 활용한 공동 프로그램 운영 방안을 검토했다.

특히 지역 이차전지 기업과 채용 약정을 연계해 학생들의 교육부터 취업, 지역 정착까지 이어지는 실질적인 인재 양성 체계를 구축하는 데 뜻을 모았다.

한동대는 간담회에서 글로컬대학 및 K-U시티 사업을 통해 추진 중인 이차전지·피지컬AI 분야 교육과정도 소개했다. 스마트팩토리와 피지컬AI 기반 실습교육을 비롯해 산업 수요를 반영한 마이크로디그리와 집중 교육과정 등을 공유하고, 재학생뿐 아니라 지역 시민과 기업 재직자에게도 교육 기회를 확대하는 방안을 제시했다.

박성진 한동대 총장은 “지자체와 교육기관, 기업이 함께 교육과 취업, 정주가 하나로 이어지는 모델을 만들어 지역 학생들에게 희망을 줄 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.