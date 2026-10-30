과천시장·시민 대표, 청와대·총리공관 앞 1인 시위…주택공급 정책 재검토 촉구

경기 과천시가 중앙행정기관 이전과 대규모 주택공급 계획에 반대하며 정부에 재검토를 요구하는 1인 시위를 이어갔다.

30일 과천시에 따르면 신계용 과천시장과 과천시민 대표는 이날 정오께 각각 청와대 앞과 국무총리공관 앞에서 1인 시위를 진행하고, 시민 의견을 반영한 정부의 책임 있는 협의와 실질적인 대책 마련을 촉구했다.

▲신계용 과천시장(사진 위)과 과천시민 대표가 30일 낮 각각 청와대 앞과 국무총리공관 앞에서 1인 시위를 진행했다. ⓒ과천시

이번 시위는 지난 8일부터 이어지고 있는 릴레이 1인 시위의 일환으로 마련됐다. 특히 이날 시위에서는 정부 관계자와 과천시민이 마주 앉아 대화하는 모습을 상징적으로 표현하기 위해 좌석과 테이블을 배치하려 했으나, 현장 관계자의 제지로 무산됐다.

앞서 시는 지난 달 두 차례 기자회견을 열고 경마공원·국군방첩사령부 부지의 9800세대 주택공급 계획 철회와 법무부 이전 재검토를 요구했다.

신계용 시장은 “과천의 미래에 중대한 영향을 미치는 정책을 추진하면서 시민의 의견을 충분히 듣지 않는 것은 받아들일 수 없다”며 “정부는 시민과의 대화에 나서 균형발전 정책이 기존 지역의 불균형으로 이어지지 않도록 실질적인 대책을 마련해야 한다”고 강조했다.

한편 시는 행복도시법 개정 관련 반대 의견 제출과 국가 지원 근거 마련을 위한 법령 개정 건의 등 대응을 이어가고 있으며, 앞으로도 시민 의견이 정부 정책에 반영될 수 있도록 지속적으로 협의를 요구할 계획이다.