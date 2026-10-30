경기도, 지역사회보장계획 평가 '대상' 수상…7년 연속 우수기관 선정

경기도가 보건복지부 주관 지역사회보장계획 시행결과 평가에서 대상을 수상하며 7년 연속 우수기관에 선정됐다.

도는 2020년부터 2023년까지 4년 연속 대상에 이어 2024년과 2025년 최우수상을 받았으며, 올해 다시 대상을 수상해 7년 연속 수상 기록을 이어갔다고 30일 밝혔다.

▲경기도청 전경 ⓒ경기도

지역사회보장계획 시행결과 평가는 전국 광역·기초자치단체를 대상으로 지역사회보장계획의 이행 실적과 추진 과정, 민관협력, 정책 성과 등을 종합적으로 평가하는 제도다. 이번 평가는 지난해 한 해 동안 추진한 사업을 대상으로 진행됐다.

도는 주요 복지정책 성과로 돌봄 분야를 꼽았다. 현재 20여 개 사업을 통해 도민의 상황과 여건에 맞는 돌봄서비스를 제공하고 있다.

주요 사업은 위기 상황에 놓인 도민에게 생활·동행·식사 등을 지원하는 ‘누구나 돌봄’, 긴급하게 아이를 맡겨야 하는 가정에 돌봄서비스를 제공하는 ‘언제나 돌봄’, 장애인과 가족의 돌봄 부담을 덜어주는 ‘어디나 돌봄’ 등이다.

금철완 도 복지국장은 “앞으로도 도민의 다양한 복지 수요를 세심하게 살피고, 정책 간 연계와 민관협력을 강화해 누구나 필요한 복지서비스를 누릴 수 있는 촘촘한 사회보장체계를 구축하겠다”고 말했다.