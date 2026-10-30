천안삼거리공원서 11월 8일 ‘떡 페스티벌’ 개최

▲ ‘제2회 쌀 맛나는 천안삼거리 떡 페스티벌’ 포스터 ⓒ천안시

충남 천안시가 지역 쌀 소비 촉진과 전통 떡 문화 확산을 위한 축제를 연다.

천안시는 오는 11월 8일 천안삼거리공원 선큰광장에서 ‘제2회 쌀 맛나는 천안삼거리 떡 페스티벌’을 개최한다고 밝혔다.

이번 행사는 천안 쌀의 우수성을 알리고 전통 떡 문화를 계승하기 위해 마련됐다.

축제장에서는 가래떡 뽑기와 인절미 떡메치기 퍼포먼스를 비롯해 샤인머스캣 찹쌀떡, 망개떡, 삼색절편 등을 직접 만드는 체험 프로그램이 운영된다.

체험은 현장접수로 참여할 수 있으며, 지역 떡업체들이 참여하는 판매부스도 마련된다.

쌀 과자와 누룽지 등 쌀 가공식품을 비롯해 지역 우수 농산물을 판매하는 직거래 장터도 운영된다.

어린이를 위한 마술쇼와 풍선아트, 윷놀이와 투호 등 전통 민속놀이 체험 공간도 마련돼 가족 단위 방문객에게 다양한 즐길 거리를 제공한다.

특히 ‘2026년 충남 술 TOP 10’에 선정된 지역 전통주 제조업체 4곳이 참여하는 명품주 시음·홍보관도 운영된다.

천안시는 이번 축제를 통해 지역 농산물 소비를 확대하고 시민들이 전통 먹거리와 문화를 함께 즐길 수 있는 기회를 제공할 계획이다.