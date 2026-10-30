경기 광주시 청소년들, 요양원 찾아 공연·미술 재능 나눔 봉사

경기 광주시 청소년들이 방과후아카데미에서 배우고 익힌 재능을 지역사회에 나누며 어르신들과 소통하고 세대 간 이해와 존중의 가치를 실천했다.

30일 광주시 청소년수련관에 따르면 청소년방과후아카데미 청소년들은 지난 28일과 이날 태전동 소나무요양원을 찾아 ‘찾아가는 1080 재능 나눔’ 활동을 진행했다.

▲‘찾아가는 1080 재능 나눔’ 활동 현장 ⓒ경기 광주시

이번 활동은 청소년들이 교육과 체험을 통해 쌓은 재능을 지역사회에 환원하고, 어르신들과 직접 교류하며 세대 간 공감과 유대감을 형성할 수 있도록 마련됐다.

청소년들은 28일 노래와 춤, 우쿨렐레 공연을 선보였으며, 30일에는 우쿨렐레 공연과 얼굴 그림 그리기 활동을 진행해 어르신들에게 즐거움을 선사했다.

특히 청소년들은 활동에 앞서 얼굴 그림 그리기 사전 실습과 자원봉사 소양교육, 어르신 예절교육을 받으며 봉사의 의미와 배려하는 자세를 익혔다.

이번 활동은 청소년들에게 자신의 재능을 이웃과 나누는 보람을 느끼고 나눔과 배려의 가치를 배우는 계기가 됐으며, 어르신들에게는 청소년들과 함께 웃고 소통하며 세대 간 정을 나누는 시간이 됐다.

청소년수련관 관계자는 “청소년들이 자신이 가진 재능을 지역사회와 나누며 봉사와 배려의 가치를 배우는 뜻깊은 시간이었다”며 “앞으로도 청소년들이 지역사회와 함께 성장하고 나눔을 실천할 수 있도록 다양한 활동을 지원하겠다”고 말했다.

한편, 광주시 청소년방과후아카데미는 성평등가족부와 지방자치단체가 함께 추진하는 국가 돌봄사업으로, 초등학교 4~6학년을 대상으로 다양한 프로그램을 운영하고 있으며 참가자를 상시 모집하고 있다.