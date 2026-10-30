인천시, '인현동 화재참사' 27주기 첫 공식 해상추모제 개최

인천광역시가 인현동 화재참사 27주기를 맞아 참사 발생 이후 처음으로 공식 해상추모제를 열고 희생자들을 추모했다.

인천광역시는 30일 오전 10시 30분 팔미도 인근 해상 11번 부표 주변에서 ‘인천 인현동 화재참사 27주기 해상추모제’를 개최했다고 밝혔다.

▲박찬대 인천광역시장이 30일 팔미도 인근 해상에서 열린 '인현동 화재참사 27주기 해상추모제'에서 헌화를 하고 있다. ⓒ인천광역시

이날 추모제에는 박찬대 인천시장과 유가족 20여 명, 시민단체 관계자 등 70여 명이 참석했다. 참석자들은 오전 9시 50분 연안부두에서 유람선을 타고 추모 장소로 이동해 희생자들의 넋을 기렸다.

시가 추모 행사를 직접 주관한 것은 이번이 처음이다. 그동안 인현동 화재참사 추모 행사는 민간단체와 교육청 등을 중심으로 이어져 왔다.

박찬대 시장은 추모사에서 “인천시가 처음 주관하는 추모제이자 인천시장이 이 배에 오른 것도 처음”이라며 “스물일곱 해가 걸렸다. 인천시장으로서 사과드린다”고 말했다.

이어 “희생자 한 분 한 분의 명복을 빌고 유가족에게도 깊은 위로의 말씀을 드린다”며 “다시는 같은 비극이 발생하지 않도록 시민의 생명과 안전을 최우선으로 하는 행정을 펼쳐 나가겠다”고 밝혔다.

이날 행사에서는 참사 당시 부상자이자 현재 인천 인현동 화재참사 추모위원회 위원으로 활동 중인 고민정 씨가 출연하고, 서해문화 김종하 대표의 재능기부로 제작된 추모 영상 ‘내일 또 보자’가 상영됐다. 참석자들은 바다에 국화꽃을 헌화하며 희생자들을 추모했다.