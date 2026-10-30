영암군, 대불주거단지 쓰레기 불법투기 야간단속…2건은 과태료 부과

영암군이 삼호읍 대불주거단지 쓰레기 불법투기를 예방하고 올바른 생활폐기물 배출 문화 정착, 깨끗한 생활환경 조성 등을 위해 지역사회단체와 함께 야간 단속을 실시했다.

불법투기가 집중되는 야간에 취약지역을 중심으로 순찰과 단속을 실시하는 동시에 올바른 생활폐기물 분리배출 방법도 주민에게 안내하는 홍보도 병행한 것.

▲영암군 대불주거단지 쓰레기 불법투기 야간단속ⓒ영암군

30일 영암군에 따르면 이번 단속으로 총 28건을 적발하고, 불법투기 2건에는 50만원씩 과태료도 부과했다.

아울러 이번 단속을 계기로 올바른 폐기물 배출 문화를 알리는 홍보활동을 지속한다는 방침이다.

현장에 함께 한 우승희 영암군수는 사회관계망서비스에 이날 활동을 알리며 쓰레기 무단투기 문제 근본 해결 방안을 공론화했다.

우승희 군수는 "그동안 여러 노력을 통해 많이 나아졌다고는 하지만, 아직도 주민 생활에 불편을 주는 곳이 있어 근본 해결책을 찾고 싶다"며 "상가지역과 주택단지의 무질서한 쓰레기 배출, 쓰레기 무단투기 문제를 어떻게 해결하면 좋을지 다양한 의견을 달라"고 말했다.

이번 활동에는 의용소방대, 삼호 방범대, 자율방재단, 삼호 상인회 등 지역 사회단체가 함께 참여했다.