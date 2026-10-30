유명현 산청군수 "먹거리 경쟁력 높일 것"

유명현 경남 산청군수가 지역 농특산물 활성화를 위해 현장을 찾아 생산자와 군민들의 목소리에 귀를 기울이며 정책 마련에 힘을 쏟고 있다.

군은 30일 산청군먹거리통합지원센터에서 로컬푸드와 농특산물 활성화를 위한 현장간담회를 가졌다고 30일 밝혔다.

유명현 군수는 "소비자의 로컬푸드 수요는 늘고 있지만 생산비 상승과 온라인 판로 경쟁 등 현장의 어려움도 커지고 있다"며 "현장에서 제기된 의견을 꼼꼼히 살펴보고 즉각 실행 가능한 사항은 실시하는 등 소통하고 협력하는 체계 구축에 노력해 나갈 것이다"고 말했다.

▲로컬푸드와 농특산물 활성화를 위한 현장간담회. ⓒ산청군

유 군수는 또 "소규모 생산 중심의 입점업체가 품질·브랜드·유통·판로 전반에서 경쟁력을 갖춘 지역 대표 기업으로 성장할 수 있도록 지원하겠다"면서 "현재 산청군먹거리통합지원센터는 개소 이후 짧은 기간 동안 지역 농업인에게는 안정적인 판로를 소비자에게는 신선하고 안전한 밥상을 선물하며 지역경제 활성화와 먹거리 복지라는 두 마리 토끼를 모두 잡고 있다"고 덧붙였다.

그러면서 "로컬푸드 활성화는 농가에는 안정적인 판로 확보에 소비자에게는 지역 농특산물에 대한 신뢰 형성에 함께 도움이 된다"고 의미를 부여했다.

유명현 군수는 "앞으로도 생산자·군민·소비자까지 소통의 자리를 만들고 협력해 지역 농업과 먹거리의 경쟁력을 높이고 산청의 지속 가능한 지역경제에 보탬이 되도록 노력하겠다"고 강조했다.