목포 원도심이 밤의 박물관으로…'목포 국가유산 야행' 개막

전남광주특별시가 목포시와 함께 30일부터 다음 달 1일까지 목포 근대역사문화공간 일원에서 '2026 목포 국가유산 야행(夜行)'을 연다. 국가유산 6곳을 야간 개방해 개항 129년의 역사와 문화를 선보인다.

특별시에 따르면 국가유산청 공모사업으로 선정된 이번 행사는 '모던타임즈, 목포 개항이야기 129'를 주제로 매일 오후 6시부터 10시까지 진행된다. 개항 129년의 역사를 간직한 근대 건축물을 무대로 공연과 전시, 체험, 먹거리 등 다채로운 프로그램을 선보인다.

특히 목포근대역사관 1·2관과 유달초등학교, 경동성당, 대중음악의 전당, 목포진 등 국가유산 6곳을 야간 개방해 평소와 다른 근대역사문화공간의 매력을 선사한다.

▲2026 목포 국가유산 야행(夜行) 포스터 2026. 10. 30 ⓒ전남광주특별시

이번 야행의 핵심 프로그램 중 하나는 목포근대역사관 2관에서 펼쳐지는 사흘간의 특별공연이다. 30일에는 항일 서사를 담은 창작뮤지컬 '목포찬가', 31일에는 근대가요 콘서트 '목포풍경', 11월 1일에는 재즈 공연 '목포로망스'가 관람객을 맞는다.

행사는 야경·야로·야사·야화·야설·야시·야식·야숙 등 8개 주제로 구성해 목포의 역사와 문화를 입체적으로 경험할 수 있도록 했다.

야경과 야로 프로그램에서는 목포근대역사관 2관 외벽 미디어아트와 경관조명, 근대역사 해설 투어, 모바일 스탬프랠리 등을 운영한다. 목포진에서는 오후 4시부터 8시까지 노을을 감상하며 여유를 즐길 수 있는 '만호싸~롱'도 마련된다.

역사 체험 프로그램도 눈길을 끈다. 야사 프로그램인 '1897 개항식 거리극'은 30일 오후 7시, 31일과 11월 1일 오후 8시에 각각 펼쳐진다. 해양유물 전시와 체험, 어린이 전래놀이 등 세대별로 즐길 수 있는 프로그램도 운영한다.

야화와 야설 프로그램에서는 옥공예와 미술·도자공예 전시 및 체험, 1935년 경성 스타일 의상 체험이 진행된다. 경동성당에서는 '명무의 춤, 맥'과 '남도명창열전'이 열리고, 국도시점소공원에서는 목포대학교 동아리 공연이 이어진다.

먹거리와 지역 상권을 연계한 프로그램도 준비했다. 아트플리마켓과 업사이클 공방, 지역 대학 체험존, 푸드트럭 야시장, 원도심 맛집 로드 등을 통해 방문객들에게 다양한 즐길 거리를 제공한다.

숙박과 연계한 '목포야행 스테이'도 운영한다. 참여 숙박객들은 목포진 '만호싸~롱'에서 역사투어 등 별도의 문화 프로그램을 즐길 수 있다.

행사장은 목포역에서 도보로 약 5분 거리에 있으며, 방문객 편의를 위해 인근에 699면 규모의 주차 공간도 확보했다.

강하춘 특별시 종무실장은 "목포 근대역사문화공간은 근대의 출발점을 간직한 전남광주통합특별시의 소중한 국가유산이다"며 "선선한 가을밤, 129년 전 개항장 목포로 시간여행을 떠나 보시길 바란다"고 말했다.