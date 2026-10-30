동국대학교 WISE캠퍼스, AI 기반 행정업무 혁신 추진

동국대학교 WISE캠퍼스가 교직원의 인공지능(AI) 활용 역량 강화로 AI 기반 행정업무 혁신을 추진하고 있다.

동국대 WISE캠퍼스는 올해 하반기 교직원을 대상으로 총 11회의 AI 활용 교육을 실시하는 등 실무 중심의 AI 역량 강화에 나서고 있다. 교육은 보고서, 제안서 작성, 통계분석, 발표자료 제작 등 실제 행정업무에 AI를 적용할 수 있도록 구성했다.

지난 7월에는 교직원 101명이 참석한 가운데 ‘AI를 활용한 학사 행정’을 주제로 특강을 진행했다. 이어 8월부터 10월까지 계층별, 수준별 실습교육을 통해 맞춤형 실습 교육을 운영했다.

강의를 맡은 이홍천 동국대 WISE캠퍼스 일어일문학과 교수는 교직원들이 실제 업무에서 사용하는 자료를 활용해 문서 작성부터 데이터 분석, 발표자료 제작까지 AI를 행정업무 전반에 적용할 수 있도록 구성해 강의했다.

류완하 총장은 “교육혁신이 행정 분야로도 확산될 수 있도록 교직원의 AI 활용 역량을 높이고, 교육과 행정 전반의 혁신을 지속적으로 추진해 나가겠다”고 말했다.

한편, 동국대 WISE캠퍼스는 교육부 '2026년 대학 AI 기본교육과정 개발 지원사업'에 선정돼 전공과 관계없이 모든 학생이 AI 기본 역량을 갖출 수 있도록 AI 교양교육과 교육과정 개발, 교원 역량 강화교육 등을 추진하고 있으며, 대학혁신지원사업의 일환으로 교내 인공지능 서비스 ‘AIChat’을 구축해 올해 9월부터 운영하고 있다.

또 동국대 WISE캠퍼스 학생과 교수, 교직원은 대학 포털에서 ChatGPT, Gemini, Claude 등 생성형 AI를 활용할 수 있다.

동국대 WISE캠퍼스는 이러한 교육 혁신 정책에 발맞춰 교직원의 교육 수요와 업무 특성을 반영한 AI 활용 역량을 강화해 나갈 계획이라고 밝혔다.