포스코퓨처엠, LG엔솔과 7년간 양·음극재 72만t 공급 합의

포스코퓨처엠이 LG에너지솔루션과 7년간 72만t 규모의 양·음극재 공급에 합의하고 이차전지 소재 사업 협력을 확대한다.

포스코퓨처엠은 30일 LG에너지솔루션과 ‘미래 협력 업무협약(MOU)’을 체결하고 2027년부터 2033년까지 LFP(리튬·인산·철) 양극재와 인조흑연 음극재 등을 공급하는 협력 체계를 구축하기로 했다. 양사는 연내 정식 계약을 체결할 계획이다.

이번 협약에 따라 포스코퓨처엠은 기존 삼원계 NCM 양극재 공급에서 LFP 양극재와 인조흑연 음극재까지 협력 범위를 넓힌다. 특히 포항 양극재 공장의 하이니켈 생산라인을 LFP 생산라인으로 전환해 내년 초부터 LG에너지솔루션에 본격 공급할 방침이다.

인조흑연 음극재는 국내와 베트남 생산기지를 활용해 공급하고, 향후 포스코그룹의 아르헨티나 염호 리튬을 활용한 차세대 LFP 양극재 개발도 추진한다.

양사는 나트륨이온전지용 소재와 울트라 하이니켈 양극재, 실리콘 음극재 등 차세대 배터리 소재의 공동 개발·공급에도 협력하기로 했다. 미국과 유럽의 공급망 규제 등 글로벌 통상환경 변화에도 공동 대응할 계획이다.

이번 협력은 전기차와 에너지저장장치(ESS) 시장 변화에 대응해 소재 공급망을 다변화하고 양사의 글로벌 경쟁력을 강화하기 위한 것으로, 포항공장의 생산체제 전환과 지역 이차전지 산업의 성장에도 영향을 미칠 것으로 기대된다.