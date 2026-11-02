[속보] 조국혁신당 8.1%, 2년만 지지율 최고치…李대통령도 한주만에 '반등'

이재명 대통령의 국정수행 소폭 반등해 36.9%를 기록했다는 여론조사 결과가 2일 나왔다. 더불어민주당과 조국혁신당 등 범여권 지지율이 소폭 상승했고, 국민의힘 지지율은 하락한 것으로 나타났다.

<아시아경제> 의뢰로 여론조사 업체 리얼미터가 10월 26일부터 30일까지 5일간 전국 18세 이상 유권자 2515명 대상으로 실시한 여론조사 결과에 따르면 이 대통령의 국정수행 지지도는 지난주 대비 1.6%포인트 상승한 36.9%로 나타났다. 부정평가는 2.2%포인트 하락한 60.1%였다. '잘 모름'은 3.0%였다.

리얼미터는 "한·독 정상회담 외교 성과와 경상수지 흑자, 코리아 그랜드 페스티벌을 통한 내수 활성화 정책 등 경제 지표 개선에 더해 수도권 주택 공급 확대가 긍정평가 반등의 요인으로 작용한 것으로 판단된다"고 분석했다.

10월 29일부터 30일까지 2일간 전국 18세 이상 유권자 1005명 대상으로 한 정당지지율 조사에서는 더불어민주당 지지율이 전주 대비 2.3%포인트 상승한 38.3%로 나타났고, 국민의힘 지지율은 전주 대비 2.4%포인트 하락한 40.2%로 나타났다.

뒤를 이어 조국혁신당이 1.4%포인트 오른 8.1%로 나타났다. 조국혁신당 지지율은 지난 2024년 11월 1주차(9.0%) 이후 가장 높은 수치였다. 개혁신당은 2.0%, 진보당은 1.2%, 기타 정당은 1.6%로 나타났고, 무당층은 8.6%였다.

현재 '합당론'이 일각에서 제기되고 있는 민주당과 조국혁신당의 지지율을 합하면 46.4%에 달한다.

두 조사는 모두 무선 자동응답 방식으로 실시됐고, 대통령 지지율 조사 응답률은 3.0%, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%포인트였고, 정당 지지율 조사 응답률은 3.0%, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.