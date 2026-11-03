靑 "대통령 순방단 개인정보 유출 경위 철저히 조사"

청와대는 대통령 순방단의 개인정보 유출 사건을 "결코 가볍게 볼 수 없는 중대한 사안"이라며 유출 경위와 진상 조사를 지시했다.

임광현 대통령비서실장은 3일 긴급회의를 주재해 이같이 밝히고 "유출 경위와 정보 노출의 범위, 실제 피해 여부를 철저히 조사하고 관계 기관의 관리 책임을 명확히 규명해야 한다"고 말했다고 강유정 대변인이 전했다.

아울러 임 실장은 "재발 방지를 위해 대통령 순방의 보안관리 체계를 전면적으로 점검하고 실효성 있는 대책을 마련할 것"을 관계 기관에 요청했다.

앞서 언론보도에 따르면 지난 6월 한 보안 관련 유료 사이트에 이 대통령의 유럽 순방에 동행한 인사들의 개인정보가 담긴 파일이 올라왔다.

해당 파일에는 이 대통령 부부를 비롯해 김용범 당시 정책실장, 위성락 국가안보실장, 한성숙 국무총리(당시 중소벤처기업부 장관) 등 정부 주요 인사들의 생년월일, 여권번호, 발급·만료일 등 개인정보가 담겼다.

청와대·외교부 소속 직원과 대통령경호처 소속 경호원, 청와대 출입 기자 등 정보가 노출된 사람은 168명에 이르는 것으로 알려졌다.

6월 2일부터 게시됐던 해당 파일은 최근까지 정부가 이를 인지하지 못해 5개월째 그대로 방치돼 있던 것으로 전해졌다.