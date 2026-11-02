남해군, 도로정비 평가 '최우수 기관' 선정

경남 남해군은 경상남도에서 주관한 '2026년 도로정비 종합평가'에서 지방도 부문 최우수기관으로 선정됐다고 2일 밝혔다.

군은 2023년부터 4년 연속 수상 기록을 이어가게 됐으며 특히 올해는 그동안 받아온 '우수기관' 등급을 넘어 최고 등급인 '최우수기관'에 이름을 올리는 쾌거를 달성했다.

정만식 건설교통과장은 "올해 추계 도로정비를 경상남도의 '우리동네 새단장' 사업과 연계해 도로변 환경저해 요소와 주민 생활불편 사항을 적극 발굴·정비하는 등 생활밀착형 도로정비에 힘을 쏟았다"고 말했다.

▲도로정비 모습. ⓒ남해군

장 과장은 또 "도로 이용자의 안전을 위한 유지관리에 힘써 왔다"며 "이러한 노력이 최우수기관 선정으로 이어졌다. 이번 최우수기관 선정에 따라 오는 11월 국토교통부가 주관하는 중앙평가에 참여한다"고 덧붙였다.

그러면서 "전국 단위 평가에서도 좋은 성과를 거둘 수 있도록 준비할 계획이다"고 의미를 부여했다.

정만식 과장은 "남해군 최초로 4년 연속 수상에 이어 최우수기관으로 도약할 수 있었던 것은 24시간 도로관리에 전념해 온 도로팀 직원들과 도로보수원들의 헌신이 만들어낸 값진 성과이다"고 하면서 "이에 만족하지 않고 중앙평가에서도 남해군 도로관리의 우수성을 인정받을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.