국힘 "李대통령 아들은 관저에서 편안…청년 전월세 대란 남 일"

국민의힘이 이재명 정부의 부동산 정책을 비판하며 이 대통령을 향해 "아드님이 한남동 관저에서 편안하게 살고 있다 보니 청년들의 전월세 대란은 남 일같이 보이는 모양"이라고 주장했다.

국민의힘 정점식 원내대표는 2일 오전 국회에서 열린 당 최고위원회의에서 이 대통령의 차남을 겨냥해 "본인이 살 집을 전세든 월세든 직접 구하도록 하라"며 "그럴 용의가 없다면 부동산 정책 실패를 인정하고 정책 기조를 전면 전환하라"고 촉구했다.

정 원내대표는 "한국부동산원 통계에 따르면 올해 1월부터 9월까지 서울 아파트 월세 가격 상승률이 7.68%로 지난해 연간 상승률 3.94%의 두 배에 달한다"며 "서울 소형 오피스텔의 평균 월세도 지난 1년간 4.77% 올라 80만 원을 넘어섰다"고 지적했다.

이어 "실거주 의무를 강화하고 전세대출 규제를 강화한 부동산 대책의 결과로 매매는 얼어붙었고 전세는 씨가 말랐다"며 "모든 수요가 월세로 집중되면서 월세값은 폭등하고 이것이 풍선효과를 통해 서울에서 경기도로 확산 중"이라고 전했다.

이 대통령이 지난 주말 SNS에 집값 하락을 전망하는 글을 공유하며 "자산시장의 정상화를 향한 힘든 길에서 지금은 견디는 중"이라고 적은 데 대해서도 정 원내대표는 "지난 1년간 전월세 폭등이 계속 심화되어 왔는데, 이게 과연 자산시장의 정상화인가"라고 반문했다.

그러면서 "고통을 견디는 건 누구의 몫인가. 왜 본인의 아드님은 겪지 않는 그 고통을 나머지 자식들에게 견디라고 하는 것인가"라며 대통령 차남의 주거 문제를 거듭 거론했다.

장동혁 국민의힘 대표도 이날 회의에서 "서울 아파트 전셋값이 39개월 연속 치솟았다"며 "신학기 이사철이 코앞으로 다가왔는데 서민들은 이사 갈 집을 찾기도 어렵다. 전월세 대란이 현실"이라고 비판했다.