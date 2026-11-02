최대호 안양시장, 세계 최대 규모 'SCEWC 2026' 참석…AI 도시 비전 소개

경기 안양시가 세계 최대 규모의 스마트시티 박람회에서 인공지능(AI) 기반 도시 비전을 소개하고 글로벌 도시들과 협력 강화에 나선다.

안양시는 최대호 시장이 국제전기통신연합(ITU)과 유엔 인간거주계획(UN-Habitat)의 공식 초청을 받아 스페인 바르셀로나에서 열리는 '스마트시티 엑스포 월드 콩그레스(SCEWC) 2026' 참석을 위해 5박 7일 일정으로 지난 1일 출국했다고 2일 밝혔다.

▲최대호 안양시장이 국제전기통신연합(ITU)과 유엔 인간거주계획(UN-Habitat)의 공식 초청을 받아 스페인 바르셀로나에서 열리는 스마트시티 엑스포 월드 콩그레스(SCEWC) 2026 참석차 지난 1일 출국에 앞서 기념촬영을 하고 있다. ⓒ안양시

매년 11월 바르셀로나에서 개최되는 SCEWC는 세계 1000여 개 도시와 2만7000여 명이 참가하는 글로벌 스마트시티 박람회다. 올해는 '도시 솔루션, 실질적 임팩트(Urban Solutions, Real Impact)'를 주제로 열린다.

최 시장은 오는 3일 유엔 파빌리온 오프닝 세션에서 '한국의 도시 혁신-인공지능(AI) 도시의 다음 시대를 선도하다'를 주제로 단독 발표에 나선다. 이 자리에서 안양시의 독자적인 AI 도시 모델인 '안양 시티버스(Anyang CitiVerse)'를 소개할 예정이다.

4일에는 유엔 파빌리온 개회식에서 스마트도시 국제표준인증(U4SSC) 이행 인증서를 수여받고 소감 연설을 한다.

U4SSC는 국제전기통신연합(ITU), 유엔 유럽경제위원회(UNECE), 유엔 인간거주계획(UN-Habitat)이 공동 주관하는 스마트시티 국제표준이다. 91개 핵심성과지표(KPI)의 이행 여부를 독립 검증기관이 확인해 인증서를 수여한다. 안양시는 2023년 12월 기초지방정부 최초로 해당 인증을 획득했다.

최 시장은 이어 오칸 게라이(Okan Geray) U4SSC 의장과 면담하고 안양시의 인증 이행 경험을 공유하는 한편, AI 시대 사람 중심의 스마트도시 구현을 위한 국제 협력 방안을 논의한다.

이와 함께 박람회 메인 스테이지에서 열리는 하이레벨 세션 '차세대 도시(The Next City)'에 패널로 참여하는 등 모두 5개 회의에 참석해 안양의 스마트도시 정책과 성과를 알릴 계획이다.

최대호 시장은 “안양의 인공지능(AI) 도시 운영 경험과 성과를 세계와 공유하고, 글로벌 도시들과의 협력을 강화해 세계가 주목하는 지속 가능한 미래 스마트도시의 기준을 만들어 가겠다”고 말했다.

한편 최 시장은 이달 둘째 주 일본 방문 일정도 소화한다. 교류 40주년을 맞은 우호 교류 도시 고마키시를 찾아 시장 및 시의회 의장과 면담하고, 도쿄와 나가사키에서는 도심 복합개발과 국제 업무·상업·문화 기능 집적, 스포츠·문화 인프라 확충 사례 등을 살펴볼 예정이다.